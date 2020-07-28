الصين: 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ظل عدد الوفيات عند 4634

سجلت الصين 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة: إن إقليم شينجيانج الواقع في أقصى غرب البلاد والذي شهد عودة ظهور الفيروس مؤخرًا، سجل 57 إصابة جديدة؛ فيما سجل إقليم لياونينج بشمال شرقي البلاد ست حالات جديدة، أي أقل من نصف العدد المُبْلَغ عنه في اليوم السابق.

كما تم الإبلاغ عن أربع حالات جديدة لأشخاص قادمين من الخارج في شنغهاي وبكين ويونان، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.