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في ثالث أيام العيد.. 69 مدينة ومحافظة تسجِّل إصابات بكورونا

الرياض تصدَّرت بـ 789 حالة.. والإجمالي يبلغ 76726 مصابًا

سجَّلت 69 مدينة ومحافظة في السعودية في ثالث أيام العيد 1931 إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد حالات التعافي 2782 حالة متخطية بذلك عدد الإصابات. وجاءت الرياض أولاً بـ789 إصابة.

وتفصيلاً، توزَّعت الحالات كما يأتي: الرياض (789) حالة، وجدة (327) حالة، والهفوف (166) حالة، والدمام (143) حالة، ومكة المكرمة (120) حالة، وبريدة (97) حالة، والجبيل (37) حالة، والقطيف (31) حالة، والخُبر (26) حالة، وتبوك (17) حالة، والطائف (13) حالة، والمدينة المنورة (12)، وبيش (10) حالات، والظهران (10) حالات، والسحن (9) حالات، والخرج (9) حالات، ومنفذ الحديثة (7) حالات، والجفر (6) حالات، وعنيزة (5) حالات، وعرعر (5) حالات، وتمير (5) حالات، وخميس مشيط (4) حالات، وحائل (4) حالات، وخليص (4) حالات، وحريملاء (4) حالات، وقلوة (4) حالات، والنماص (3) حالات، ومحايل عسير (3) حالات، وصفوى (3) حالات، ونجران (3) حالات، وشرورة (3) حالات، والهدا (3) حالات، والمجمعة (3) حالات، والسليل (3) حالات، ورماح (3) حالات، وسكاكا حالتان، وأبها حالتان، وبللسمر حالتان، وسبت العلاية حالتان، ووادي الدواسر حالتان، وأملج حالتان، وحالة واحدة ‏في كل من بلجرشي، والمخواة، والرس، والبدائع، والبكيرية، والقريات، والقنفذة، وظلم، وميسان، وأم الدوم، وأحد رفيدة، وبقيق، ورأس تنورة، والعيدابي، وفيفاء، وصامطة، وأحد المسارحة، وأضم، والليث، وطريف، والدوادمي، والمزاحمية، وضرماء، وحوطة بني تميم، وثادق، والمحاني، وضباء، وغزالة.

وأصبح عدد الحالات المؤكدة في السعودية (76726) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حاليًا (27865) حالة نشطة؛ لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالاتهم الصحية مطمئنة، منها (397) حالة حرجة، والبقية حالاتهم مطمئنة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 411 حالة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في ثالث أيام العيد.. 69 مدينة ومحافظة تسجِّل إصابات بكورونا
سبق

سجَّلت 69 مدينة ومحافظة في السعودية في ثالث أيام العيد 1931 إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد حالات التعافي 2782 حالة متخطية بذلك عدد الإصابات. وجاءت الرياض أولاً بـ789 إصابة.

وتفصيلاً، توزَّعت الحالات كما يأتي: الرياض (789) حالة، وجدة (327) حالة، والهفوف (166) حالة، والدمام (143) حالة، ومكة المكرمة (120) حالة، وبريدة (97) حالة، والجبيل (37) حالة، والقطيف (31) حالة، والخُبر (26) حالة، وتبوك (17) حالة، والطائف (13) حالة، والمدينة المنورة (12)، وبيش (10) حالات، والظهران (10) حالات، والسحن (9) حالات، والخرج (9) حالات، ومنفذ الحديثة (7) حالات، والجفر (6) حالات، وعنيزة (5) حالات، وعرعر (5) حالات، وتمير (5) حالات، وخميس مشيط (4) حالات، وحائل (4) حالات، وخليص (4) حالات، وحريملاء (4) حالات، وقلوة (4) حالات، والنماص (3) حالات، ومحايل عسير (3) حالات، وصفوى (3) حالات، ونجران (3) حالات، وشرورة (3) حالات، والهدا (3) حالات، والمجمعة (3) حالات، والسليل (3) حالات، ورماح (3) حالات، وسكاكا حالتان، وأبها حالتان، وبللسمر حالتان، وسبت العلاية حالتان، ووادي الدواسر حالتان، وأملج حالتان، وحالة واحدة ‏في كل من بلجرشي، والمخواة، والرس، والبدائع، والبكيرية، والقريات، والقنفذة، وظلم، وميسان، وأم الدوم، وأحد رفيدة، وبقيق، ورأس تنورة، والعيدابي، وفيفاء، وصامطة، وأحد المسارحة، وأضم، والليث، وطريف، والدوادمي، والمزاحمية، وضرماء، وحوطة بني تميم، وثادق، والمحاني، وضباء، وغزالة.

وأصبح عدد الحالات المؤكدة في السعودية (76726) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حاليًا (27865) حالة نشطة؛ لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالاتهم الصحية مطمئنة، منها (397) حالة حرجة، والبقية حالاتهم مطمئنة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 411 حالة.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
09:39 PM

في ثالث أيام العيد.. 69 مدينة ومحافظة تسجِّل إصابات بكورونا

الرياض تصدَّرت بـ 789 حالة.. والإجمالي يبلغ 76726 مصابًا

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قاسم الخبراني - الرياض
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سجَّلت 69 مدينة ومحافظة في السعودية في ثالث أيام العيد 1931 إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد حالات التعافي 2782 حالة متخطية بذلك عدد الإصابات. وجاءت الرياض أولاً بـ789 إصابة.

وتفصيلاً، توزَّعت الحالات كما يأتي: الرياض (789) حالة، وجدة (327) حالة، والهفوف (166) حالة، والدمام (143) حالة، ومكة المكرمة (120) حالة، وبريدة (97) حالة، والجبيل (37) حالة، والقطيف (31) حالة، والخُبر (26) حالة، وتبوك (17) حالة، والطائف (13) حالة، والمدينة المنورة (12)، وبيش (10) حالات، والظهران (10) حالات، والسحن (9) حالات، والخرج (9) حالات، ومنفذ الحديثة (7) حالات، والجفر (6) حالات، وعنيزة (5) حالات، وعرعر (5) حالات، وتمير (5) حالات، وخميس مشيط (4) حالات، وحائل (4) حالات، وخليص (4) حالات، وحريملاء (4) حالات، وقلوة (4) حالات، والنماص (3) حالات، ومحايل عسير (3) حالات، وصفوى (3) حالات، ونجران (3) حالات، وشرورة (3) حالات، والهدا (3) حالات، والمجمعة (3) حالات، والسليل (3) حالات، ورماح (3) حالات، وسكاكا حالتان، وأبها حالتان، وبللسمر حالتان، وسبت العلاية حالتان، ووادي الدواسر حالتان، وأملج حالتان، وحالة واحدة ‏في كل من بلجرشي، والمخواة، والرس، والبدائع، والبكيرية، والقريات، والقنفذة، وظلم، وميسان، وأم الدوم، وأحد رفيدة، وبقيق، ورأس تنورة، والعيدابي، وفيفاء، وصامطة، وأحد المسارحة، وأضم، والليث، وطريف، والدوادمي، والمزاحمية، وضرماء، وحوطة بني تميم، وثادق، والمحاني، وضباء، وغزالة.

وأصبح عدد الحالات المؤكدة في السعودية (76726) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حاليًا (27865) حالة نشطة؛ لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالاتهم الصحية مطمئنة، منها (397) حالة حرجة، والبقية حالاتهم مطمئنة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 411 حالة.

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