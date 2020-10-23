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بالتدريبات التنافسية.. الاتفاق ينهي تحضيراته للعين

الإدارة توافق على إعارة البحري

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير اليوم الجمعة على ملعب عبدالله الدبل بالنادي، قبل استضافة نظيره العين ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020/ 2021.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تمارين وقائية، ثم أدى اللاعبون عبر 3 مجموعات تدريبات تنافسية بالكرة شهدت حماساً بين اللاعبين، وبعد ذلك قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين؛ حيث طبقت المجموعة الأولى عدداً من الجمل التكتيكية، فيما خاضت المجموعة الثانية مناورة من لمستين على ثلث الملعب، واختتم المران بتنفيذ عدد من اللاعبين تدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.

وبعد نهاية التدريب انتظمت القائمة المختارة في المعسكر الإعدادي الذي أقيم في أحد فنادق الدمام؛ استعداداً لمواجهة العين التي ستجمعهما عند الساعة 5:40 مساء يوم غدٍ السبت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وفي سياق متصل وافقت إدارة نادي الاتفاق على إعارة حارس المرمى عبدالله البحري إلى نادي الثقبة لمدة موسم رياضي واحد.

الاتفاق

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بالتدريبات التنافسية.. الاتفاق ينهي تحضيراته للعين
سبق

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير اليوم الجمعة على ملعب عبدالله الدبل بالنادي، قبل استضافة نظيره العين ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020/ 2021.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تمارين وقائية، ثم أدى اللاعبون عبر 3 مجموعات تدريبات تنافسية بالكرة شهدت حماساً بين اللاعبين، وبعد ذلك قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين؛ حيث طبقت المجموعة الأولى عدداً من الجمل التكتيكية، فيما خاضت المجموعة الثانية مناورة من لمستين على ثلث الملعب، واختتم المران بتنفيذ عدد من اللاعبين تدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.

وبعد نهاية التدريب انتظمت القائمة المختارة في المعسكر الإعدادي الذي أقيم في أحد فنادق الدمام؛ استعداداً لمواجهة العين التي ستجمعهما عند الساعة 5:40 مساء يوم غدٍ السبت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وفي سياق متصل وافقت إدارة نادي الاتفاق على إعارة حارس المرمى عبدالله البحري إلى نادي الثقبة لمدة موسم رياضي واحد.

23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
08:15 PM

بالتدريبات التنافسية.. الاتفاق ينهي تحضيراته للعين

الإدارة توافق على إعارة البحري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير اليوم الجمعة على ملعب عبدالله الدبل بالنادي، قبل استضافة نظيره العين ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020/ 2021.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تمارين وقائية، ثم أدى اللاعبون عبر 3 مجموعات تدريبات تنافسية بالكرة شهدت حماساً بين اللاعبين، وبعد ذلك قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين؛ حيث طبقت المجموعة الأولى عدداً من الجمل التكتيكية، فيما خاضت المجموعة الثانية مناورة من لمستين على ثلث الملعب، واختتم المران بتنفيذ عدد من اللاعبين تدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.

وبعد نهاية التدريب انتظمت القائمة المختارة في المعسكر الإعدادي الذي أقيم في أحد فنادق الدمام؛ استعداداً لمواجهة العين التي ستجمعهما عند الساعة 5:40 مساء يوم غدٍ السبت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وفي سياق متصل وافقت إدارة نادي الاتفاق على إعارة حارس المرمى عبدالله البحري إلى نادي الثقبة لمدة موسم رياضي واحد.

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