عادت للعمل بسعة 25%.. فنادق مصر تقترب من "الإشغال الكامل"

78 فندقًا استوفت الشروط الاحترازية و173 تحت المراجعة

تقترب فنادق مصر العائدة للعمل بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية، من الإشغال الكامل حاليًا، وبنِسَب تتراوح بين 20 و22% من السعة الكاملة.

وقال مسؤول في وزارة السياحة المصرية: إن "عدد الفنادق والمنتجعات التي استوفت شروط وضوابط استئناف العمل السياحي بلغت 78 فندقًا، غالبيتها في مناطق البحر الأحمر والعين السخنة وجنوب سيناء والساحل الشمالي".

وأضاف بحسب "رويترز": "نسبة الإشغالات الفندقية بمصر حاليًا تتراوح بين 20 و22%. هناك 173 فندقًا على مستوي الجمهورية تَقَدمت وزارة السياحة حاليًا للحصول على الموافقات الخاصة باستئناف العمل، وستبدأ الوزارة في معاينة تلك المنشآت خلال الأسبوع الجاري".

وكانت مصر قد أوقفت حركة الطيران منتصف مارس، وسط تداعيات تفشي فيروس كورونا، وتَبِع ذلك إغلاق الفنادق وجميع المنشآت السياحية، قبل أن تُقرر الحكومة عودة الفنادق للعمل من منتصف مايو؛ وفقًا لمعايير صحية محددة وبربع طاقتها؛ على أن تزيد إلى 50% من السعة بداية من أول يونيو.

ومثل العديد من البلدان، تُواجه مصر تداعيات اقتصادية جراء انتشار جائحة "كوفيد 19" التي تسببت في توقف قطاع السياحة، وأثّرت سلبًا على تدفقات النقد الأجنبي.