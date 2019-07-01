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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8852.69 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 30.93 نقطة ليقفل عند مستوى 8852.69 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 102 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 94 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 106 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 67 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الإعادة السعودية، اللجين، إكسترا، سيرا، والعربي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: سدكو كابيتال ريت، ميفك ريت، مجموعة السعودية، الحمادي، وثمار فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.19% و2.38%.

فيما كانت أسهم شركات: الإعادة السعودية، الإنماء، دار الأركان، زين السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الإنماء، اتحاد الاتصالات، ودار الأركان هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 5.37 نقطة ليقفل عند مستوى 3802.85 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 219 ألف سهم تقاسمتها 412 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8852.69 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 30.93 نقطة ليقفل عند مستوى 8852.69 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 102 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 94 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 106 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 67 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الإعادة السعودية، اللجين، إكسترا، سيرا، والعربي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: سدكو كابيتال ريت، ميفك ريت، مجموعة السعودية، الحمادي، وثمار فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.19% و2.38%.

فيما كانت أسهم شركات: الإعادة السعودية، الإنماء، دار الأركان، زين السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الإنماء، اتحاد الاتصالات، ودار الأركان هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 5.37 نقطة ليقفل عند مستوى 3802.85 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 219 ألف سهم تقاسمتها 412 صفقة.

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
03:50 PM

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8852.69 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 30.93 نقطة ليقفل عند مستوى 8852.69 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 102 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 94 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 106 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 67 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الإعادة السعودية، اللجين، إكسترا، سيرا، والعربي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: سدكو كابيتال ريت، ميفك ريت، مجموعة السعودية، الحمادي، وثمار فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.19% و2.38%.

فيما كانت أسهم شركات: الإعادة السعودية، الإنماء، دار الأركان، زين السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الإنماء، اتحاد الاتصالات، ودار الأركان هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 5.37 نقطة ليقفل عند مستوى 3802.85 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 219 ألف سهم تقاسمتها 412 صفقة.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,456
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,285
29 مليار ..

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