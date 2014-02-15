النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"قطار التقارب".. الرئيس الإسرائيلي يزور تركيا قريبًا

وفد من أنقرة يصل تل أبيب للتحضير لها

أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، اليوم "الثلاثاء"، عزمه القيام بزيارة نادرة إلى تركيا بعد سنوات من توتر العلاقات بين البلدين.

وذكر المكتب في بيان أن "وفدًا من كبار المسؤولين الأتراك سيصل إسرائيل هذا الأسبوع في إطار التحضير لزيارة هرتسوج المرتقبة"، من دون تحديد موعدها؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف أن الزيارة تهدف إلى إجراء مباحثات حول العلاقات بين البلدين.

ويضم الوفد التركي الذي من المتوقع أن يصل إسرائيل هذا الأسبوع، المتحدث الرسمي للدولة وكبير مستشاري الرئيس التركي إبراهيم قالين، ونائب وزير الخارجية سادات أونال.

وبدأ التقارب بين البلدين منذ أسابيع من خلال اتصالات هاتفية جرت، خصوصًا بين الرئيس رجب طيب أردوغان المعروف بدعمه للقضية الفلسطينية، ومسؤولين إسرائيليين.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"قطار التقارب".. الرئيس الإسرائيلي يزور تركيا قريبًا
سبق

أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، اليوم "الثلاثاء"، عزمه القيام بزيارة نادرة إلى تركيا بعد سنوات من توتر العلاقات بين البلدين.

وذكر المكتب في بيان أن "وفدًا من كبار المسؤولين الأتراك سيصل إسرائيل هذا الأسبوع في إطار التحضير لزيارة هرتسوج المرتقبة"، من دون تحديد موعدها؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف أن الزيارة تهدف إلى إجراء مباحثات حول العلاقات بين البلدين.

ويضم الوفد التركي الذي من المتوقع أن يصل إسرائيل هذا الأسبوع، المتحدث الرسمي للدولة وكبير مستشاري الرئيس التركي إبراهيم قالين، ونائب وزير الخارجية سادات أونال.

وبدأ التقارب بين البلدين منذ أسابيع من خلال اتصالات هاتفية جرت، خصوصًا بين الرئيس رجب طيب أردوغان المعروف بدعمه للقضية الفلسطينية، ومسؤولين إسرائيليين.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
04:32 PM

"قطار التقارب".. الرئيس الإسرائيلي يزور تركيا قريبًا

وفد من أنقرة يصل تل أبيب للتحضير لها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
352

أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، اليوم "الثلاثاء"، عزمه القيام بزيارة نادرة إلى تركيا بعد سنوات من توتر العلاقات بين البلدين.

وذكر المكتب في بيان أن "وفدًا من كبار المسؤولين الأتراك سيصل إسرائيل هذا الأسبوع في إطار التحضير لزيارة هرتسوج المرتقبة"، من دون تحديد موعدها؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف أن الزيارة تهدف إلى إجراء مباحثات حول العلاقات بين البلدين.

ويضم الوفد التركي الذي من المتوقع أن يصل إسرائيل هذا الأسبوع، المتحدث الرسمي للدولة وكبير مستشاري الرئيس التركي إبراهيم قالين، ونائب وزير الخارجية سادات أونال.

وبدأ التقارب بين البلدين منذ أسابيع من خلال اتصالات هاتفية جرت، خصوصًا بين الرئيس رجب طيب أردوغان المعروف بدعمه للقضية الفلسطينية، ومسؤولين إسرائيليين.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,971
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,481
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,154
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,120

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة