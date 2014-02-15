أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، اليوم "الثلاثاء"، عزمه القيام بزيارة نادرة إلى تركيا بعد سنوات من توتر العلاقات بين البلدين. وذكر المكتب في بيان أن "وفدًا من كبار المسؤولين الأتراك سيصل إسرائيل هذا الأسبوع في إطار التحضير لزيارة هرتسوج المرتقبة"، من دون تحديد موعدها؛ وفقًا لـ"فرانس 24". وأضاف أن الزيارة تهدف إلى إجراء مباحثات حول العلاقات بين البلدين. ويضم الوفد التركي الذي من المتوقع أن يصل إسرائيل هذا الأسبوع، المتحدث الرسمي للدولة وكبير مستشاري الرئيس التركي إبراهيم قالين، ونائب وزير الخارجية سادات أونال. وبدأ التقارب بين البلدين منذ أسابيع من خلال اتصالات هاتفية جرت، خصوصًا بين الرئيس رجب طيب أردوغان المعروف بدعمه للقضية الفلسطينية، ومسؤولين إسرائيليين.

"قطار التقارب".. الرئيس الإسرائيلي يزور تركيا قريبًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-15 أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، اليوم "الثلاثاء"، عزمه القيام بزيارة نادرة إلى تركيا بعد سنوات من توتر العلاقات بين البلدين.



وذكر المكتب في بيان أن "وفدًا من كبار المسؤولين الأتراك سيصل إسرائيل هذا الأسبوع في إطار التحضير لزيارة هرتسوج المرتقبة"، من دون تحديد موعدها؛ وفقًا لـ"فرانس 24".



وأضاف أن الزيارة تهدف إلى إجراء مباحثات حول العلاقات بين البلدين.



ويضم الوفد التركي الذي من المتوقع أن يصل إسرائيل هذا الأسبوع، المتحدث الرسمي للدولة وكبير مستشاري الرئيس التركي إبراهيم قالين، ونائب وزير الخارجية سادات أونال.



وبدأ التقارب بين البلدين منذ أسابيع من خلال اتصالات هاتفية جرت، خصوصًا بين الرئيس رجب طيب أردوغان المعروف بدعمه للقضية الفلسطينية، ومسؤولين إسرائيليين.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443 04:32 PM

"قطار التقارب".. الرئيس الإسرائيلي يزور تركيا قريبًا وفد من أنقرة يصل تل أبيب للتحضير لها





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أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، اليوم "الثلاثاء"، عزمه القيام بزيارة نادرة إلى تركيا بعد سنوات من توتر العلاقات بين البلدين.



وذكر المكتب في بيان أن "وفدًا من كبار المسؤولين الأتراك سيصل إسرائيل هذا الأسبوع في إطار التحضير لزيارة هرتسوج المرتقبة"، من دون تحديد موعدها؛ وفقًا لـ"فرانس 24".



وأضاف أن الزيارة تهدف إلى إجراء مباحثات حول العلاقات بين البلدين.



ويضم الوفد التركي الذي من المتوقع أن يصل إسرائيل هذا الأسبوع، المتحدث الرسمي للدولة وكبير مستشاري الرئيس التركي إبراهيم قالين، ونائب وزير الخارجية سادات أونال.



وبدأ التقارب بين البلدين منذ أسابيع من خلال اتصالات هاتفية جرت، خصوصًا بين الرئيس رجب طيب أردوغان المعروف بدعمه للقضية الفلسطينية، ومسؤولين إسرائيليين.