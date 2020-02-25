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عطيف يغادر إلى إسبانيا .. والهلال يواصل التحضير لملاقاة التعاون

أعلن نادي الهلال، اليوم الثلاثاء، عن مغادرة عبدالله عطيف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد أسبوع إلى إسبانيا لإجراء الفحوص الطبية وعملية منظار على إصابته في الركبة على يد الطبيب رامون كوجات.

وكان عطيف قد تعرض للإصابة في مباراة الهلال أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي، ضمن الجولة الثانية في دوري أبطال آسيا.

ويُشار إلى أن رامون كوجات هو ذات الطبيب الذي أشرف على علاج اللاعب السابق للهلال، عمر عبدالرحمن "عموري"، عندما أُصيب بقطع في الرباط الصليبي.

وواصل الهلال تدريباته، يوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة مضيفه التعاون يوم الخميس ضمن الجولة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ميدانيًا واصل الهلال تدريباته، يوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة مضيفه التعاون يوم الخميس ضمن الجولة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، فرض المدير الفني رازفان لوشيسكو مناورة على كامل مساحة الملعب، طبق الجهاز الفني عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية التي يود انتهاجها في لقاء التعاون.

وشارك اللاعب هتان باهبري في الجزء الأول من التدريبات الجماعية قبل أن يؤدي مرانًا لياقيًا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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عطيف يغادر إلى إسبانيا .. والهلال يواصل التحضير لملاقاة التعاون
سبق

أعلن نادي الهلال، اليوم الثلاثاء، عن مغادرة عبدالله عطيف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد أسبوع إلى إسبانيا لإجراء الفحوص الطبية وعملية منظار على إصابته في الركبة على يد الطبيب رامون كوجات.

وكان عطيف قد تعرض للإصابة في مباراة الهلال أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي، ضمن الجولة الثانية في دوري أبطال آسيا.

ويُشار إلى أن رامون كوجات هو ذات الطبيب الذي أشرف على علاج اللاعب السابق للهلال، عمر عبدالرحمن "عموري"، عندما أُصيب بقطع في الرباط الصليبي.

وواصل الهلال تدريباته، يوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة مضيفه التعاون يوم الخميس ضمن الجولة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ميدانيًا واصل الهلال تدريباته، يوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة مضيفه التعاون يوم الخميس ضمن الجولة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، فرض المدير الفني رازفان لوشيسكو مناورة على كامل مساحة الملعب، طبق الجهاز الفني عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية التي يود انتهاجها في لقاء التعاون.

وشارك اللاعب هتان باهبري في الجزء الأول من التدريبات الجماعية قبل أن يؤدي مرانًا لياقيًا.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
10:38 PM

عطيف يغادر إلى إسبانيا .. والهلال يواصل التحضير لملاقاة التعاون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الهلال، اليوم الثلاثاء، عن مغادرة عبدالله عطيف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد أسبوع إلى إسبانيا لإجراء الفحوص الطبية وعملية منظار على إصابته في الركبة على يد الطبيب رامون كوجات.

وكان عطيف قد تعرض للإصابة في مباراة الهلال أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي، ضمن الجولة الثانية في دوري أبطال آسيا.

ويُشار إلى أن رامون كوجات هو ذات الطبيب الذي أشرف على علاج اللاعب السابق للهلال، عمر عبدالرحمن "عموري"، عندما أُصيب بقطع في الرباط الصليبي.

وواصل الهلال تدريباته، يوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة مضيفه التعاون يوم الخميس ضمن الجولة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ميدانيًا واصل الهلال تدريباته، يوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة مضيفه التعاون يوم الخميس ضمن الجولة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، فرض المدير الفني رازفان لوشيسكو مناورة على كامل مساحة الملعب، طبق الجهاز الفني عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية التي يود انتهاجها في لقاء التعاون.

وشارك اللاعب هتان باهبري في الجزء الأول من التدريبات الجماعية قبل أن يؤدي مرانًا لياقيًا.

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