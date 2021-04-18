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الحد الجنوبي.. أولياء الأمور ينوهون بـ"مدرستي" و"العلكمي" يتفقد الاختبارات

"المالكي": نتائج سيرها ومعدلات انتظام الطلاب والطالبات مطمئنة جداً

تفقد مدير تعليم محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، سير الاختبارات في عدد من المدارس الواقعة ضمن نطاق الشريط الحدودي، وذلك مع انطلاقة اليوم الأول للاختبارات النهائية للمرحلتين المتوسطة والثانوية "عن بُعد".

وشملت الزيارة متوسطة وثانوية عبدالله بن مسعود ومتوسطة آل مسعود للبنات، في إطار البرنامج الإشرافي لقيادات التعليم لمتابعة سير الاختبارات التي تشمل أكثر من سبعة آلاف طالب وطالبة.

وقال "العلكمي"، إن إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة تسعى جاهدةً لتهيئة البيئة التعليمية المحفزة للتفوق الدراسي في مدارس الحد الجنوبي، كما تسعى إلى تلبية كل الاحتياجات وتذليل كافة الصعوبات والتحديات؛ لتحقق المدارس أهدافها؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة "حفظها الله"، والتي تقضي بالعمل على دعم هذا الجزء الغالي من وطننا الحبيب، وتسخير جميع الإمكانات للنهوض بالعمل التعليمي فيه.

واطلع العلكمي على نتائج مؤشرات سير اختبارات اليوم الأول بالمدارس التي تم زيارتها، والتقى الأهالي واستمع لمطالبهم وتحدثوا معه عن آلية الاختبارات، وأكدوا له أن أبناءهم وبناتهم يؤدون اختباراتهم بكل يسر وسهولة عبر منصة مدرستي بعد أن توفرت لهم الأجهزة اللوحية.

وشملت الزيارات المكثفة للمدارس مشاركة كافة قيادات التعليم ومدير مكتب التعليم بالفرشة ضمن خطط الإشراف، بالإضافة للمشرفين والمشرفات لضمان تيسير الأعمال وضبط أداء الاختبارات.

من جانبه قال المتحدث الرسمي لـ"تعليم سراة عبيدة" عبدالله بن محمد المالكي، إن نتائج سير الاختبارات ومعدلات انتظام الطلاب والطالبات مطمئنة جداً، وفي اتجاهها الصحيح، لافتاً إلى أن كل مدرسة في المحافظة التعليمية لديها خطط بديلة جاهزة للتطبيق في مقرات الاختبارات داخل المدارس مجهزة بالكامل وفق الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا.

وتابع "المالكي" أن الجهود المبذولة من قادة وقائدات المدارس ساهمت وبشكل كبير في تجاوز التحديات التي قد تواجه بعض الطلاب والطالبات في الجوانب الفنية أو التقنية، مشيراً إلى توفر الدعم والمساندة لكل الحالات طوال فترة الاختبارات في كل مدرسة وبمكتب التعليم بالفرشة وفقاً للخطط المسبقة.

وفي السياق ذاته تحظى كل المدارس في مراكز وقرى وهجر محافظة سراة عبيدة بجولات إشرافية مكثفة على مدى أيام الاختبارات حسب المخطط الإشرافي سواءً بالزيارات الميدانية أو الإلكترونية عبر منصة مدرستي.

وجاءت نتائج الزيارات مرتفعة جداً، حيث تمكن الطلاب والطالبات من أداء الامتحانات بكل يسر وسهولة ولم تُسجل حالات تعثر أو تعطل لسير الاختبارات "ولله الحمد".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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الحد الجنوبي.. أولياء الأمور ينوهون بـ"مدرستي" و"العلكمي" يتفقد الاختبارات
سبق

تفقد مدير تعليم محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، سير الاختبارات في عدد من المدارس الواقعة ضمن نطاق الشريط الحدودي، وذلك مع انطلاقة اليوم الأول للاختبارات النهائية للمرحلتين المتوسطة والثانوية "عن بُعد".

وشملت الزيارة متوسطة وثانوية عبدالله بن مسعود ومتوسطة آل مسعود للبنات، في إطار البرنامج الإشرافي لقيادات التعليم لمتابعة سير الاختبارات التي تشمل أكثر من سبعة آلاف طالب وطالبة.

وقال "العلكمي"، إن إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة تسعى جاهدةً لتهيئة البيئة التعليمية المحفزة للتفوق الدراسي في مدارس الحد الجنوبي، كما تسعى إلى تلبية كل الاحتياجات وتذليل كافة الصعوبات والتحديات؛ لتحقق المدارس أهدافها؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة "حفظها الله"، والتي تقضي بالعمل على دعم هذا الجزء الغالي من وطننا الحبيب، وتسخير جميع الإمكانات للنهوض بالعمل التعليمي فيه.

واطلع العلكمي على نتائج مؤشرات سير اختبارات اليوم الأول بالمدارس التي تم زيارتها، والتقى الأهالي واستمع لمطالبهم وتحدثوا معه عن آلية الاختبارات، وأكدوا له أن أبناءهم وبناتهم يؤدون اختباراتهم بكل يسر وسهولة عبر منصة مدرستي بعد أن توفرت لهم الأجهزة اللوحية.

وشملت الزيارات المكثفة للمدارس مشاركة كافة قيادات التعليم ومدير مكتب التعليم بالفرشة ضمن خطط الإشراف، بالإضافة للمشرفين والمشرفات لضمان تيسير الأعمال وضبط أداء الاختبارات.

من جانبه قال المتحدث الرسمي لـ"تعليم سراة عبيدة" عبدالله بن محمد المالكي، إن نتائج سير الاختبارات ومعدلات انتظام الطلاب والطالبات مطمئنة جداً، وفي اتجاهها الصحيح، لافتاً إلى أن كل مدرسة في المحافظة التعليمية لديها خطط بديلة جاهزة للتطبيق في مقرات الاختبارات داخل المدارس مجهزة بالكامل وفق الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا.

وتابع "المالكي" أن الجهود المبذولة من قادة وقائدات المدارس ساهمت وبشكل كبير في تجاوز التحديات التي قد تواجه بعض الطلاب والطالبات في الجوانب الفنية أو التقنية، مشيراً إلى توفر الدعم والمساندة لكل الحالات طوال فترة الاختبارات في كل مدرسة وبمكتب التعليم بالفرشة وفقاً للخطط المسبقة.

وفي السياق ذاته تحظى كل المدارس في مراكز وقرى وهجر محافظة سراة عبيدة بجولات إشرافية مكثفة على مدى أيام الاختبارات حسب المخطط الإشرافي سواءً بالزيارات الميدانية أو الإلكترونية عبر منصة مدرستي.

وجاءت نتائج الزيارات مرتفعة جداً، حيث تمكن الطلاب والطالبات من أداء الامتحانات بكل يسر وسهولة ولم تُسجل حالات تعثر أو تعطل لسير الاختبارات "ولله الحمد".

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
03:30 PM

الحد الجنوبي.. أولياء الأمور ينوهون بـ"مدرستي" و"العلكمي" يتفقد الاختبارات

"المالكي": نتائج سيرها ومعدلات انتظام الطلاب والطالبات مطمئنة جداً

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عبدالعزيز الشهري - الحد الجنوبي
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تفقد مدير تعليم محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، سير الاختبارات في عدد من المدارس الواقعة ضمن نطاق الشريط الحدودي، وذلك مع انطلاقة اليوم الأول للاختبارات النهائية للمرحلتين المتوسطة والثانوية "عن بُعد".

وشملت الزيارة متوسطة وثانوية عبدالله بن مسعود ومتوسطة آل مسعود للبنات، في إطار البرنامج الإشرافي لقيادات التعليم لمتابعة سير الاختبارات التي تشمل أكثر من سبعة آلاف طالب وطالبة.

وقال "العلكمي"، إن إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة تسعى جاهدةً لتهيئة البيئة التعليمية المحفزة للتفوق الدراسي في مدارس الحد الجنوبي، كما تسعى إلى تلبية كل الاحتياجات وتذليل كافة الصعوبات والتحديات؛ لتحقق المدارس أهدافها؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة "حفظها الله"، والتي تقضي بالعمل على دعم هذا الجزء الغالي من وطننا الحبيب، وتسخير جميع الإمكانات للنهوض بالعمل التعليمي فيه.

واطلع العلكمي على نتائج مؤشرات سير اختبارات اليوم الأول بالمدارس التي تم زيارتها، والتقى الأهالي واستمع لمطالبهم وتحدثوا معه عن آلية الاختبارات، وأكدوا له أن أبناءهم وبناتهم يؤدون اختباراتهم بكل يسر وسهولة عبر منصة مدرستي بعد أن توفرت لهم الأجهزة اللوحية.

وشملت الزيارات المكثفة للمدارس مشاركة كافة قيادات التعليم ومدير مكتب التعليم بالفرشة ضمن خطط الإشراف، بالإضافة للمشرفين والمشرفات لضمان تيسير الأعمال وضبط أداء الاختبارات.

من جانبه قال المتحدث الرسمي لـ"تعليم سراة عبيدة" عبدالله بن محمد المالكي، إن نتائج سير الاختبارات ومعدلات انتظام الطلاب والطالبات مطمئنة جداً، وفي اتجاهها الصحيح، لافتاً إلى أن كل مدرسة في المحافظة التعليمية لديها خطط بديلة جاهزة للتطبيق في مقرات الاختبارات داخل المدارس مجهزة بالكامل وفق الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا.

وتابع "المالكي" أن الجهود المبذولة من قادة وقائدات المدارس ساهمت وبشكل كبير في تجاوز التحديات التي قد تواجه بعض الطلاب والطالبات في الجوانب الفنية أو التقنية، مشيراً إلى توفر الدعم والمساندة لكل الحالات طوال فترة الاختبارات في كل مدرسة وبمكتب التعليم بالفرشة وفقاً للخطط المسبقة.

وفي السياق ذاته تحظى كل المدارس في مراكز وقرى وهجر محافظة سراة عبيدة بجولات إشرافية مكثفة على مدى أيام الاختبارات حسب المخطط الإشرافي سواءً بالزيارات الميدانية أو الإلكترونية عبر منصة مدرستي.

وجاءت نتائج الزيارات مرتفعة جداً، حيث تمكن الطلاب والطالبات من أداء الامتحانات بكل يسر وسهولة ولم تُسجل حالات تعثر أو تعطل لسير الاختبارات "ولله الحمد".

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