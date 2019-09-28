دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، وأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار، وجريان السيول. جاء ذلك بناءً على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التي تشير إلى هطول أمطار على منطقة نجران. ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة إلى الحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات، وعدم عبور الأودية، وتجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار، والأماكن المرتفعة، وعدم استخدام الجوال أثناء البرق. وناشدت المواطنين والمقيمين باتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني: www.998.gov.sa، وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

"مدني نجران" يدعو للحذر أثناء هطول الأمطار وجريان السيول وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-09-28 دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، وأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار، وجريان السيول.



جاء ذلك بناءً على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التي تشير إلى هطول أمطار على منطقة نجران.



ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة إلى الحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات، وعدم عبور الأودية، وتجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار، والأماكن المرتفعة، وعدم استخدام الجوال أثناء البرق.



وناشدت المواطنين والمقيمين باتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني: www.998.gov.sa، وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441 01:50 PM

"مدني نجران" يدعو للحذر أثناء هطول الأمطار وجريان السيول شدَّد على ضرورة تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار





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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، وأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار، وجريان السيول.



جاء ذلك بناءً على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التي تشير إلى هطول أمطار على منطقة نجران.



ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة إلى الحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات، وعدم عبور الأودية، وتجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار، والأماكن المرتفعة، وعدم استخدام الجوال أثناء البرق.



وناشدت المواطنين والمقيمين باتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني: www.998.gov.sa، وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.