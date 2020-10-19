قادماً من فنر بخشة .. "رودريجيز " يعود إلى البيت الاتحادي
بعد إنهاء فترة الإعارة بالتراضي
يصل إلى جدة ( نهاية الأسبوع الجاري ) لاعب الرأس أخضري جاري رودريجيز ، لينضم إلى صفوف فريق الاتحاد من جديد ، قادماً من فريق فنربخشة التركي بعد إعارته لمدة موسم واحد. وكتب الحساب الرسمي للنادي التركي: "توصل نادي فنر بخشة إلى اتفاق مع اللاعب جاري رودريجيز، من أجل إنهاء فترة الإعارة بالتراضي، وعودته من جديد إلى ناديه الاتحاد".
قادماً من فنر بخشة .. "رودريجيز " يعود إلى البيت الاتحادي
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-10-19
يصل إلى جدة ( نهاية الأسبوع الجاري ) لاعب الرأس أخضري جاري رودريجيز ، لينضم إلى صفوف فريق الاتحاد من جديد ، قادماً من فريق فنربخشة التركي بعد إعارته لمدة موسم واحد. وكتب الحساب الرسمي للنادي التركي: "توصل نادي فنر بخشة إلى اتفاق مع اللاعب جاري رودريجيز، من أجل إنهاء فترة الإعارة بالتراضي، وعودته من جديد إلى ناديه الاتحاد".
19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
07:51 PM
قادماً من فنر بخشة .. "رودريجيز " يعود إلى البيت الاتحادي
يصل إلى جدة ( نهاية الأسبوع الجاري ) لاعب الرأس أخضري جاري رودريجيز ، لينضم إلى صفوف فريق الاتحاد من جديد ، قادماً من فريق فنربخشة التركي بعد إعارته لمدة موسم واحد. وكتب الحساب الرسمي للنادي التركي: "توصل نادي فنر بخشة إلى اتفاق مع اللاعب جاري رودريجيز، من أجل إنهاء فترة الإعارة بالتراضي، وعودته من جديد إلى ناديه الاتحاد".