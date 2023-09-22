غرفة الطائف تنظم غدًا احتفالية خاصة لليوم الوطني التاسع والثمانين

أنهت غرفة الطائف جميع استعداداتها لاحتفاليتها باليوم الوطني التاسع والثمانين، غدًا الاثنين، في الساحة الخارجية بجوري مول البوابة رقم 4. وتعتزم الغرفة إقامة احتفالية ضخمة تتناسب مع المناسبة الوطنية العظيمة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، وتعزز الانتماء الوطني والفخر بقيادة هذا الوطن، منذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله-. وبحسب برنامج حفل اليوم الوطني بغرفة الطائف، تنطلق فعالياته بعد صلاة العصر مباشرة، وستكون البداية بمسيرة ضخمة للهجانة والخيول، ودراجي الطائف، بأعلام المملكة العربية السعودية، إضافة لإطلاق أكثر من 10 آلاف بالونة بألوان العلم السعودي (الأخضر والأبيض)، وإطلاق 89 حمامة سلام بيضاء، إضافة إلى مسابقة وطنية وتوزيع عدد من الهدايا من فترة العصر حتى صلاة العشاء، على كل الزوار، وتوزيع أكثر من ثلاثة آلاف وردة، وصور قادة المملكة العربية السعودية، إضافة لعدد من الأركان المتوزعة على كل مواقع الحفل، ومنها ركن للخط العربي، وركن الرسم، والرسم على الوجه، وركن للتصوير، وجميعها ستكون مجانية من الغرفة لزوار المهرجان، إضافة لمحمية لأندر الطيور في العالم، والتي سيتم إطلاقها بشعار المملكة، وهوية اليوم الوطني السعودي. ويشهد مسرح المهرجان الحفل الرئيس, بعد صلاة العشاء مباشرة, والذي يحوي العديد من الفقرات, بدءًا من السلام الملكي السعودي, وقصائد وطنية لعدد من الشعراء والشاعرات, إضافة لفقرة العزف على الساكس فون, وأغانٍ وطنية, مع رقصات شعبية, والعرضة النجدية كذلك, ثم السحب على جوائز الحفل, والتي ستكون من ضمنها السحب على سيارة, وأطقم ذهب, وجوالات, والعديد من الجوائز العينية لزوار حفل اليوم الوطني بغرفة الطائف. وبعدها تختتم الغرفة حفلها وفعاليات اليوم الوطني، بإطلاق الألعاب النارية احتفالًا بهذه المناسبة العظيمة. وقدمت غرفة الطائف شكرها للشريك الاستراتيجي لاحتفالية اليوم الوطني شركة MG للسيارات, ولجميع رعاة المهرجان: البندر كلينك, وجوري مول, والفلاح, وراما, وحلويات الحياة, وفرسان الوطن, والمدهال راعي الضيافة؛ وأيضًا لكل الشركاء: جمعية كفى، وفريق إحسان التطوعي، وإنقاذ، ومن ساهم من لجان الغرفة والجهات الحكومية وغيرهم لإنجاح الحفل.

غرفة الطائف تنظم غدًا احتفالية خاصة لليوم الوطني التاسع والثمانين صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-22 أنهت غرفة الطائف جميع استعداداتها لاحتفاليتها باليوم الوطني التاسع والثمانين، غدًا الاثنين، في الساحة الخارجية بجوري مول البوابة رقم 4.



وتعتزم الغرفة إقامة احتفالية ضخمة تتناسب مع المناسبة الوطنية العظيمة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، وتعزز الانتماء الوطني والفخر بقيادة هذا الوطن، منذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله-.



وبحسب برنامج حفل اليوم الوطني بغرفة الطائف، تنطلق فعالياته بعد صلاة العصر مباشرة، وستكون البداية بمسيرة ضخمة للهجانة والخيول، ودراجي الطائف، بأعلام المملكة العربية السعودية، إضافة لإطلاق أكثر من 10 آلاف بالونة بألوان العلم السعودي (الأخضر والأبيض)، وإطلاق 89 حمامة سلام بيضاء، إضافة إلى مسابقة وطنية وتوزيع عدد من الهدايا من فترة العصر حتى صلاة العشاء، على كل الزوار، وتوزيع أكثر من ثلاثة آلاف وردة، وصور قادة المملكة العربية السعودية، إضافة لعدد من الأركان المتوزعة على كل مواقع الحفل، ومنها ركن للخط العربي، وركن الرسم، والرسم على الوجه، وركن للتصوير، وجميعها ستكون مجانية من الغرفة لزوار المهرجان، إضافة لمحمية لأندر الطيور في العالم، والتي سيتم إطلاقها بشعار المملكة، وهوية اليوم الوطني السعودي.



ويشهد مسرح المهرجان الحفل الرئيس, بعد صلاة العشاء مباشرة, والذي يحوي العديد من الفقرات, بدءًا من السلام الملكي السعودي, وقصائد وطنية لعدد من الشعراء والشاعرات, إضافة لفقرة العزف على الساكس فون, وأغانٍ وطنية, مع رقصات شعبية, والعرضة النجدية كذلك, ثم السحب على جوائز الحفل, والتي ستكون من ضمنها السحب على سيارة, وأطقم ذهب, وجوالات, والعديد من الجوائز العينية لزوار حفل اليوم الوطني بغرفة الطائف.



وبعدها تختتم الغرفة حفلها وفعاليات اليوم الوطني، بإطلاق الألعاب النارية احتفالًا بهذه المناسبة العظيمة.



وقدمت غرفة الطائف شكرها للشريك الاستراتيجي لاحتفالية اليوم الوطني شركة MG للسيارات, ولجميع رعاة المهرجان: البندر كلينك, وجوري مول, والفلاح, وراما, وحلويات الحياة, وفرسان الوطن, والمدهال راعي الضيافة؛ وأيضًا لكل الشركاء: جمعية كفى، وفريق إحسان التطوعي، وإنقاذ، ومن ساهم من لجان الغرفة والجهات الحكومية وغيرهم لإنجاح الحفل.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441 08:14 PM

غرفة الطائف تنظم غدًا احتفالية خاصة لليوم الوطني التاسع والثمانين سحب على سيارة وأطقم ذهب ومسيرة ضخمة للهجانة والخيول





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أنهت غرفة الطائف جميع استعداداتها لاحتفاليتها باليوم الوطني التاسع والثمانين، غدًا الاثنين، في الساحة الخارجية بجوري مول البوابة رقم 4.



وتعتزم الغرفة إقامة احتفالية ضخمة تتناسب مع المناسبة الوطنية العظيمة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، وتعزز الانتماء الوطني والفخر بقيادة هذا الوطن، منذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله-.



وبحسب برنامج حفل اليوم الوطني بغرفة الطائف، تنطلق فعالياته بعد صلاة العصر مباشرة، وستكون البداية بمسيرة ضخمة للهجانة والخيول، ودراجي الطائف، بأعلام المملكة العربية السعودية، إضافة لإطلاق أكثر من 10 آلاف بالونة بألوان العلم السعودي (الأخضر والأبيض)، وإطلاق 89 حمامة سلام بيضاء، إضافة إلى مسابقة وطنية وتوزيع عدد من الهدايا من فترة العصر حتى صلاة العشاء، على كل الزوار، وتوزيع أكثر من ثلاثة آلاف وردة، وصور قادة المملكة العربية السعودية، إضافة لعدد من الأركان المتوزعة على كل مواقع الحفل، ومنها ركن للخط العربي، وركن الرسم، والرسم على الوجه، وركن للتصوير، وجميعها ستكون مجانية من الغرفة لزوار المهرجان، إضافة لمحمية لأندر الطيور في العالم، والتي سيتم إطلاقها بشعار المملكة، وهوية اليوم الوطني السعودي.



ويشهد مسرح المهرجان الحفل الرئيس, بعد صلاة العشاء مباشرة, والذي يحوي العديد من الفقرات, بدءًا من السلام الملكي السعودي, وقصائد وطنية لعدد من الشعراء والشاعرات, إضافة لفقرة العزف على الساكس فون, وأغانٍ وطنية, مع رقصات شعبية, والعرضة النجدية كذلك, ثم السحب على جوائز الحفل, والتي ستكون من ضمنها السحب على سيارة, وأطقم ذهب, وجوالات, والعديد من الجوائز العينية لزوار حفل اليوم الوطني بغرفة الطائف.



وبعدها تختتم الغرفة حفلها وفعاليات اليوم الوطني، بإطلاق الألعاب النارية احتفالًا بهذه المناسبة العظيمة.



وقدمت غرفة الطائف شكرها للشريك الاستراتيجي لاحتفالية اليوم الوطني شركة MG للسيارات, ولجميع رعاة المهرجان: البندر كلينك, وجوري مول, والفلاح, وراما, وحلويات الحياة, وفرسان الوطن, والمدهال راعي الضيافة؛ وأيضًا لكل الشركاء: جمعية كفى، وفريق إحسان التطوعي، وإنقاذ، ومن ساهم من لجان الغرفة والجهات الحكومية وغيرهم لإنجاح الحفل.