بـ700 حالة شفاء جديدة.. متعافو "كورونا" بمكة يتجاوز الحالات النشطة

6293 حالة شفاء

تجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في مكة المكرمة، عدد الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في مكة المكرمة؛ 6293 حالة، مقابل 4842 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية.

وسجلت مكة المكرمة اليوم 700 حالة تعافٍ جديدة، من أصل 2056 حالة تعافٍ موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، وهو أكبر رقم تسجله مكة في عدد حالات التعافي منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد.

فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات بمكة المكرمة؛ 131 وفاة رحمهم الله جميعاً.