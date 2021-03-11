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الصحة": تسجيل 390 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 267 خلال الـ24 ساعة الماضية

إغلاق 11 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة كورونا بين المصلين

مجموع ما تم إغلاقه خلال 32 يوماً 263 مسجداً تم فتح 244 منها بعد التعقيم

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 11 مسجداً مؤقتاً في ثمان مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 32 يوماً 263 مسجداً تم فتح 244 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الخميس أن المساجد المغلقة هي أربع في المنطقة الشرقية تم رصد أربع حالات بها، ومسجد بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة الجوف، ومسجد بمنطقة القصيم، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة نجران، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة، ومسجد بمنطقة حائل بمعدل إصابة في كل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 7 مساجد؛ اثنان منها بمنطقة الرياض، واثنان بالمنطقة الشرقية، واثنان بمنطقة حائل، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.
ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

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إغلاق 11 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة كورونا بين المصلين
سبق

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 11 مسجداً مؤقتاً في ثمان مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 32 يوماً 263 مسجداً تم فتح 244 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الخميس أن المساجد المغلقة هي أربع في المنطقة الشرقية تم رصد أربع حالات بها، ومسجد بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة الجوف، ومسجد بمنطقة القصيم، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة نجران، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة، ومسجد بمنطقة حائل بمعدل إصابة في كل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 7 مساجد؛ اثنان منها بمنطقة الرياض، واثنان بالمنطقة الشرقية، واثنان بمنطقة حائل، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.
ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
03:08 PM

إغلاق 11 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة كورونا بين المصلين

مجموع ما تم إغلاقه خلال 32 يوماً 263 مسجداً تم فتح 244 منها بعد التعقيم

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عبدالله العنزي - الرياض
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أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 11 مسجداً مؤقتاً في ثمان مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 32 يوماً 263 مسجداً تم فتح 244 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الخميس أن المساجد المغلقة هي أربع في المنطقة الشرقية تم رصد أربع حالات بها، ومسجد بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة الجوف، ومسجد بمنطقة القصيم، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة نجران، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة، ومسجد بمنطقة حائل بمعدل إصابة في كل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 7 مساجد؛ اثنان منها بمنطقة الرياض، واثنان بالمنطقة الشرقية، واثنان بمنطقة حائل، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.
ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

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