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كورونا.. تسجيل 1899 إصابة جديدة في فلسطين و1013 حالة بتونس

خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 16 حالة وفاة و1899 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وكشفت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية، عن تسجيل 2117 حالة شفاء.

تونس

سجّلت تونس 1013 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و15 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن إجمالي الإصابات بلغ 701 ألف و820 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 24 ألفًا و634 وفاة.

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كورونا.. تسجيل 1899 إصابة جديدة في فلسطين و1013 حالة بتونس
سبق

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 16 حالة وفاة و1899 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وكشفت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية، عن تسجيل 2117 حالة شفاء.

تونس

سجّلت تونس 1013 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و15 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن إجمالي الإصابات بلغ 701 ألف و820 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 24 ألفًا و634 وفاة.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
04:45 PM

كورونا.. تسجيل 1899 إصابة جديدة في فلسطين و1013 حالة بتونس

خلال الـ24 ساعة الأخيرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 16 حالة وفاة و1899 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وكشفت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية، عن تسجيل 2117 حالة شفاء.

تونس

سجّلت تونس 1013 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و15 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن إجمالي الإصابات بلغ 701 ألف و820 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 24 ألفًا و634 وفاة.

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