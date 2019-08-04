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"الدفاع" يباشر حريقًا في مستودع بمحطة مهجورة على طريق الطائف - الرياض.. ولا إصابات

باشرت فِرق الدفاع المدني ‫بالطائف حادث حريق بمستودع، مساحته (٤) أمتار مربعة، تابع لتموينات بمحطة وقود مهجورة على طريق الرياض - الطائف قرب مركز العطيف، دون وقوع أية إصابات -ولله الحمد-.

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"الدفاع" يباشر حريقًا في مستودع بمحطة مهجورة على طريق الطائف - الرياض.. ولا إصابات
سبق

باشرت فِرق الدفاع المدني ‫بالطائف حادث حريق بمستودع، مساحته (٤) أمتار مربعة، تابع لتموينات بمحطة وقود مهجورة على طريق الرياض - الطائف قرب مركز العطيف، دون وقوع أية إصابات -ولله الحمد-.

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
01:46 AM

"الدفاع" يباشر حريقًا في مستودع بمحطة مهجورة على طريق الطائف - الرياض.. ولا إصابات

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,205

باشرت فِرق الدفاع المدني ‫بالطائف حادث حريق بمستودع، مساحته (٤) أمتار مربعة، تابع لتموينات بمحطة وقود مهجورة على طريق الرياض - الطائف قرب مركز العطيف، دون وقوع أية إصابات -ولله الحمد-.

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