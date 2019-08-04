باشرت فِرق الدفاع المدني بالطائف حادث حريق بمستودع، مساحته (٤) أمتار مربعة، تابع لتموينات بمحطة وقود مهجورة على طريق الرياض - الطائف قرب مركز العطيف، دون وقوع أية إصابات -ولله الحمد-.
"الدفاع" يباشر حريقًا في مستودع بمحطة مهجورة على طريق الطائف - الرياض.. ولا إصابات
باشرت فِرق الدفاع المدني بالطائف حادث حريق بمستودع، مساحته (٤) أمتار مربعة، تابع لتموينات بمحطة وقود مهجورة على طريق الرياض - الطائف قرب مركز العطيف، دون وقوع أية إصابات -ولله الحمد-.
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"الدفاع" يباشر حريقًا في مستودع بمحطة مهجورة على طريق الطائف - الرياض.. ولا إصاباتعبدالله البرقاوي سبق 2019-08-04
04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
01:46 AM
"الدفاع" يباشر حريقًا في مستودع بمحطة مهجورة على طريق الطائف - الرياض.. ولا إصابات
باشرت فِرق الدفاع المدني بالطائف حادث حريق بمستودع، مساحته (٤) أمتار مربعة، تابع لتموينات بمحطة وقود مهجورة على طريق الرياض - الطائف قرب مركز العطيف، دون وقوع أية إصابات -ولله الحمد-.
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