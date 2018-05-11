النيجر تعلن: تمديد عزل العاصمة لمدة أسبوعين لمواجهة كورونا

أعلنت السلطات النيجرية عن تمديد عزل العاصمة نيامي لمدة أسبوعين، بدءًا من أمس؛ وذلك من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت الحكومة النيجرية قد أعلنت عزل نيامي عن باقي مناطق البلاد، منذ 28 مارس الماضي، بالتزامن مع إعلان حالة الطوارئ الصحية.

وكانت آخر حصيلة معلنة في النيجر لعدد الإصابات بفيروس كورونا، قد بلغت 781 حالة مؤكدة، بينها 42 حالة وفاة.