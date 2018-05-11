النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى

إجراءات إضافية لمواجهة الآثار الاقتصادية لكورونا: إيقاف بدل غلاء المعيشة .. ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%

النيجر تعلن: تمديد عزل العاصمة لمدة أسبوعين لمواجهة كورونا

أعلنت السلطات النيجرية عن تمديد عزل العاصمة نيامي لمدة أسبوعين، بدءًا من أمس؛ وذلك من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت الحكومة النيجرية قد أعلنت عزل نيامي عن باقي مناطق البلاد، منذ 28 مارس الماضي، بالتزامن مع إعلان حالة الطوارئ الصحية.

وكانت آخر حصيلة معلنة في النيجر لعدد الإصابات بفيروس كورونا، قد بلغت 781 حالة مؤكدة، بينها 42 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد النيجر

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
النيجر تعلن: تمديد عزل العاصمة لمدة أسبوعين لمواجهة كورونا
سبق

أعلنت السلطات النيجرية عن تمديد عزل العاصمة نيامي لمدة أسبوعين، بدءًا من أمس؛ وذلك من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت الحكومة النيجرية قد أعلنت عزل نيامي عن باقي مناطق البلاد، منذ 28 مارس الماضي، بالتزامن مع إعلان حالة الطوارئ الصحية.

وكانت آخر حصيلة معلنة في النيجر لعدد الإصابات بفيروس كورونا، قد بلغت 781 حالة مؤكدة، بينها 42 حالة وفاة.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
10:22 AM

النيجر تعلن: تمديد عزل العاصمة لمدة أسبوعين لمواجهة كورونا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
413

أعلنت السلطات النيجرية عن تمديد عزل العاصمة نيامي لمدة أسبوعين، بدءًا من أمس؛ وذلك من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت الحكومة النيجرية قد أعلنت عزل نيامي عن باقي مناطق البلاد، منذ 28 مارس الماضي، بالتزامن مع إعلان حالة الطوارئ الصحية.

وكانت آخر حصيلة معلنة في النيجر لعدد الإصابات بفيروس كورونا، قد بلغت 781 حالة مؤكدة، بينها 42 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,111
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,028
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,293
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,211

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة