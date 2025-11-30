"زمعي" مديراً أعلى للاتصال المؤسسي بالمساحة الجيولوجية

أصدر رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، التنفيذي المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني، قرارًا بتعيين رنا بنت عبدالله زمعي، مديراً أعلى للإدارة العليا للاتصال المؤسسي والمعرفة.

وتعد "رنا" من الكوادر السعودية ذات الكفاءة المتميزة، حيث تقلدت منصب المدير التنفيذي للتواصل المؤسسي بمجموعة نسما القابضة، وعملت مستشارة للتسويق والاتصال المؤسسي في هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك عضو مجلس الكلية التقنية وكاتبة اقتصادية في التنمية البشرية.

وتحمل "رنا" شهادة البكالوريوس في العلوم، وحاصلة على درجة الماجستير في الاتصالات التسويقية للشركات.