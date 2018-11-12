المسابقات: تعديل موعد مباراة الفتح وأحد

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم تغيير موعد مباراة فريق الفتح مع نظيرهأحد والتي مقررًا إقامتها يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر نوفمبر .
وقالت إدارة الفتح إنها تلقت خطاباً من الاتحاد السعودي لكرة القدم أشار فيه، أنه ونتيجةً لظروف الطيران لناديأحد، فقد تقرر تعديل الموعد ليكون في تمام الساعة الـ ٢:٤٥ عصرًا وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بنجلوي بالأحساء.
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم تغيير موعد مباراة فريق الفتح مع نظيرهأحد والتي مقررًا إقامتها يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر نوفمبر .
وقالت إدارة الفتح إنها تلقت خطاباً من الاتحاد السعودي لكرة القدم أشار فيه، أنه ونتيجةً لظروف الطيران لناديأحد، فقد تقرر تعديل الموعد ليكون في تمام الساعة الـ ٢:٤٥ عصرًا وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بنجلوي بالأحساء.
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم تغيير موعد مباراة فريق الفتح مع نظيرهأحد والتي مقررًا إقامتها يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر نوفمبر .
وقالت إدارة الفتح إنها تلقت خطاباً من الاتحاد السعودي لكرة القدم أشار فيه، أنه ونتيجةً لظروف الطيران لناديأحد، فقد تقرر تعديل الموعد ليكون في تمام الساعة الـ ٢:٤٥ عصرًا وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بنجلوي بالأحساء.