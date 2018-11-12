المسابقات: تعديل موعد مباراة الفتح وأحد

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم تغيير موعد مباراة فريق الفتح مع نظيرهأحد والتي مقررًا إقامتها يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر نوفمبر .

وقالت إدارة الفتح إنها تلقت خطاباً من الاتحاد السعودي لكرة القدم أشار فيه، أنه ونتيجةً لظروف الطيران لناديأحد، فقد تقرر تعديل الموعد ليكون في تمام الساعة الـ ٢:٤٥ عصرًا وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بنجلوي بالأحساء.