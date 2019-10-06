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فيديو مرعب .. طفلة تجلس على غطاء سيارة مسرعة

يتواصل مسلسل الإساءة إلى الأطفال .. والشرطة تنتظر البلاغ

يتواصل مسلسل الإساءة إلى الأطفال حول العالم، فقد بثت قناة "ناين نيوز" الأسترالية اليوم الأحد، فيديو مرعبًا لطفلة تجلس على غطاء سيارة دفع رباعي وهي تسير بسرعة على أحد الطرق الريفية في مدينة ملبورن بأستراليا.

ونقلت صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية، عن "ناين نيوز" أن الواقعة المروعة حدثت الساعة السادسة مساء أمس السبت، على أحد الطرق بمحمية "يان ين الطبيعية" في ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا الأسترالية.

وقد التقطت كاميرا إحدى السيارات الفيديو، أثناء مرورها على الطريق.

ويكشف الفيديو عن طفلة مرعوبة تجلس على غطاء سيارة دفع رباعي، وتمسك بغطاء السيارة خوفًا من السقوط، بينما كانت تنطلق السيارة بسرعة كبيرة حتى تجاوزت الكاميرا التي تلتقط المشهد.

وقال الشاهد، الذي رفض الكشف عن هويته، إنه يعتقد أن الطفلة التي كانت على محرك السيارة يبلغ عمرها ما بين 10 و 13 عامًا، إن نحو ثمانية أطفال آخرين كانوا مكتظين في السيارة، وكان السائق يقودهم إلى المرحاض في الطرف الآخر من الحديقة.

وأضاف الشاهد، أنه سمع كل من في السيارة يضحكون بينما كانت الطفلة خائفة.

وقالت "ناين نيوز"، من غير المعروف ما إذا كانت الطفلة قد أصيب أم لا؟

لكن المتحدث باسم شرطة فيكتوريا أكد أنه لم ترد أي بلاغات رسمية عن الحادث حتى الآن.

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فيديو مرعب .. طفلة تجلس على غطاء سيارة مسرعة
سبق

يتواصل مسلسل الإساءة إلى الأطفال حول العالم، فقد بثت قناة "ناين نيوز" الأسترالية اليوم الأحد، فيديو مرعبًا لطفلة تجلس على غطاء سيارة دفع رباعي وهي تسير بسرعة على أحد الطرق الريفية في مدينة ملبورن بأستراليا.

ونقلت صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية، عن "ناين نيوز" أن الواقعة المروعة حدثت الساعة السادسة مساء أمس السبت، على أحد الطرق بمحمية "يان ين الطبيعية" في ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا الأسترالية.

وقد التقطت كاميرا إحدى السيارات الفيديو، أثناء مرورها على الطريق.

ويكشف الفيديو عن طفلة مرعوبة تجلس على غطاء سيارة دفع رباعي، وتمسك بغطاء السيارة خوفًا من السقوط، بينما كانت تنطلق السيارة بسرعة كبيرة حتى تجاوزت الكاميرا التي تلتقط المشهد.

وقال الشاهد، الذي رفض الكشف عن هويته، إنه يعتقد أن الطفلة التي كانت على محرك السيارة يبلغ عمرها ما بين 10 و 13 عامًا، إن نحو ثمانية أطفال آخرين كانوا مكتظين في السيارة، وكان السائق يقودهم إلى المرحاض في الطرف الآخر من الحديقة.

وأضاف الشاهد، أنه سمع كل من في السيارة يضحكون بينما كانت الطفلة خائفة.

وقالت "ناين نيوز"، من غير المعروف ما إذا كانت الطفلة قد أصيب أم لا؟

لكن المتحدث باسم شرطة فيكتوريا أكد أنه لم ترد أي بلاغات رسمية عن الحادث حتى الآن.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
02:36 PM

فيديو مرعب .. طفلة تجلس على غطاء سيارة مسرعة

يتواصل مسلسل الإساءة إلى الأطفال .. والشرطة تنتظر البلاغ

A A A
أيمن حسن - الرياض
5
19,998

يتواصل مسلسل الإساءة إلى الأطفال حول العالم، فقد بثت قناة "ناين نيوز" الأسترالية اليوم الأحد، فيديو مرعبًا لطفلة تجلس على غطاء سيارة دفع رباعي وهي تسير بسرعة على أحد الطرق الريفية في مدينة ملبورن بأستراليا.

ونقلت صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية، عن "ناين نيوز" أن الواقعة المروعة حدثت الساعة السادسة مساء أمس السبت، على أحد الطرق بمحمية "يان ين الطبيعية" في ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا الأسترالية.

وقد التقطت كاميرا إحدى السيارات الفيديو، أثناء مرورها على الطريق.

ويكشف الفيديو عن طفلة مرعوبة تجلس على غطاء سيارة دفع رباعي، وتمسك بغطاء السيارة خوفًا من السقوط، بينما كانت تنطلق السيارة بسرعة كبيرة حتى تجاوزت الكاميرا التي تلتقط المشهد.

وقال الشاهد، الذي رفض الكشف عن هويته، إنه يعتقد أن الطفلة التي كانت على محرك السيارة يبلغ عمرها ما بين 10 و 13 عامًا، إن نحو ثمانية أطفال آخرين كانوا مكتظين في السيارة، وكان السائق يقودهم إلى المرحاض في الطرف الآخر من الحديقة.

وأضاف الشاهد، أنه سمع كل من في السيارة يضحكون بينما كانت الطفلة خائفة.

وقالت "ناين نيوز"، من غير المعروف ما إذا كانت الطفلة قد أصيب أم لا؟

لكن المتحدث باسم شرطة فيكتوريا أكد أنه لم ترد أي بلاغات رسمية عن الحادث حتى الآن.

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