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إغلاق محطة وقود بـ"شرائع مكة" لعدم التزامها باشتراطات التحسين

"العصيمي": تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحقها

أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، اليوم الخميس، محطة وقود غير ملتزمة بالاشتراطات الخاصة بتحسين المحطات ضمن نطاقها الإشرافي.

وتفصيلاً، أوضح رئيس بلدية الشرائع المهندس محمد بن شجعان العصيمي أن الفرق الميدانية الرقابية التابعة للبلدية أغلقت المحطة لعدم التزامها باللوائح والاشتراطات البلدية المعتمدة، مشيراً إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحقها.

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إغلاق محطة وقود بـ"شرائع مكة" لعدم التزامها باشتراطات التحسين
سبق

أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، اليوم الخميس، محطة وقود غير ملتزمة بالاشتراطات الخاصة بتحسين المحطات ضمن نطاقها الإشرافي.

وتفصيلاً، أوضح رئيس بلدية الشرائع المهندس محمد بن شجعان العصيمي أن الفرق الميدانية الرقابية التابعة للبلدية أغلقت المحطة لعدم التزامها باللوائح والاشتراطات البلدية المعتمدة، مشيراً إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحقها.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
08:27 PM

إغلاق محطة وقود بـ"شرائع مكة" لعدم التزامها باشتراطات التحسين

"العصيمي": تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحقها

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، اليوم الخميس، محطة وقود غير ملتزمة بالاشتراطات الخاصة بتحسين المحطات ضمن نطاقها الإشرافي.

وتفصيلاً، أوضح رئيس بلدية الشرائع المهندس محمد بن شجعان العصيمي أن الفرق الميدانية الرقابية التابعة للبلدية أغلقت المحطة لعدم التزامها باللوائح والاشتراطات البلدية المعتمدة، مشيراً إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحقها.

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