"الأحوال المدنية": جهات رقابية تحقق في استئجار مبنى بالداير 3 أعوام دون تشغيله

"الجاسر": تم إطلاع المسؤولين على التفاصيل.. ومن ضمنهم مالك المبنى نفسه

كشفت إدارة الأحوال المدنية عن تسلُّم جهات رقابية ملف التحقيق في استئجار مبنى في محافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان دون الاستفادة منه أو تشغيله لمدة ثلاثة أعوام.

وتفصيلاً، قال المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر لبرنامج "الراصد": تسعى الأحوال المدنية جاهدة لفتح مكاتب في جميع مدن ومحافظات السعودية، بما فيها الداير. مبينًا أن فتح المكتب لا يقتصر فقط على استئجار المبنى وتأثيثه، بل يحتاج إلى تجهيزات أخرى، بما فيها التجهيزات الفنية التي يأتي من ضمنها دوائر الاتصال التي لا تعمل إلا بتوافر خطوط ذات سرعات عالية. مشيرًا إلى أن الاتصالات السعودية اعتذرت عن ذلك الأمر الذي تسبب في عدم افتتاح المكتب.

وحول استئجار مبنى لمدة ثلاثة أعوام دون الاستفادة منه على الرغم من معرفة الأحوال بعدم توافر تلك الخدمة بيَّن "الجاسر" أن هناك جهات أخرى رقابية ستحقق في الموضوع وتراجعه، ثم يتم إيضاح النتائج. مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا البحث عن مبنى آخر بديل وأن هناك عربات أحوال متنقلة لخدمة السكان في محافظة الداير. ‏

وقال الجاسر من خلال صفحته على "تويتر": للإيضاح، أكثر الخطوط التي تسببت في عدم افتتاح المكتب ليست خطوط الهاتف أو الإنترنت السكنية المتعارف عليها. المقصود هو دوائر اتصال ذات سرعة عالية جدًّا، ومواصفات خاصة، لا يمكن توفيرها لهذا المبنى.

وتابع: سبق أن حضر مسؤولو ومشايخ الداير للوكالة، وتم إطلاعهم على جميع التفاصيل، ومن ضمنهم مالك المبنى نفسه.