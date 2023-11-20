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"الكريديس" و"الشهري": خطاب خادم الحرمين يحمل مضامين تهدف لخدمة التنمية في المملكة

لما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل

أكد عضو مجلس الشورى منصور بن سعد الكريديس، أن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يُعد وثيقة عمل لأعمال المجلس السنة القادمة، وتتضمن عدة مضامين متنوعة تهدف لخدمة التنمية في المملكة لما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط، مشيدًا باكتتاب شركة أرامكو؛ لما يمثله من أهمية قصوى لدعم المسيرة الاقتصادية؛ حيث سيتم تطبيق هذه المضامين والعمل عليها.

من جانبه أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور فايز عبدالله الشهري، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين تُعد المرشد والموجه لأعمال السنة القادمة للمجلس ومواصلة ما جرى إنجازه في العام الماضي وعلى رؤية المملكة 2030، وحكومة المملكة في السياسة الداخلية فيما يختص بالإسكان والتنمية واكتتاب شركة أرامكو، وغيرها من القضايا الداخلية المهمة.


وفيما يتعلق بقضايا المنطقة في الشأن الخارجي؛ أفاد الشهري أنها تعد بالنسبة للمجلس إشارات إلى اتجاهات العمل في المرحلة المقبلة، سواء من خلال الدبلوماسية البرلمانية أو لجان الصداقة، لافتًا الانتباه إلى أنه سيتم تحويل هذا الخطاب إلى برامج عمل في الاجتماعات القادمة.

خطاب الملك مجلس الشورى

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"الكريديس" و"الشهري": خطاب خادم الحرمين يحمل مضامين تهدف لخدمة التنمية في المملكة
سبق

أكد عضو مجلس الشورى منصور بن سعد الكريديس، أن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يُعد وثيقة عمل لأعمال المجلس السنة القادمة، وتتضمن عدة مضامين متنوعة تهدف لخدمة التنمية في المملكة لما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط، مشيدًا باكتتاب شركة أرامكو؛ لما يمثله من أهمية قصوى لدعم المسيرة الاقتصادية؛ حيث سيتم تطبيق هذه المضامين والعمل عليها.

من جانبه أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور فايز عبدالله الشهري، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين تُعد المرشد والموجه لأعمال السنة القادمة للمجلس ومواصلة ما جرى إنجازه في العام الماضي وعلى رؤية المملكة 2030، وحكومة المملكة في السياسة الداخلية فيما يختص بالإسكان والتنمية واكتتاب شركة أرامكو، وغيرها من القضايا الداخلية المهمة.


وفيما يتعلق بقضايا المنطقة في الشأن الخارجي؛ أفاد الشهري أنها تعد بالنسبة للمجلس إشارات إلى اتجاهات العمل في المرحلة المقبلة، سواء من خلال الدبلوماسية البرلمانية أو لجان الصداقة، لافتًا الانتباه إلى أنه سيتم تحويل هذا الخطاب إلى برامج عمل في الاجتماعات القادمة.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
07:38 PM

"الكريديس" و"الشهري": خطاب خادم الحرمين يحمل مضامين تهدف لخدمة التنمية في المملكة

لما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد عضو مجلس الشورى منصور بن سعد الكريديس، أن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يُعد وثيقة عمل لأعمال المجلس السنة القادمة، وتتضمن عدة مضامين متنوعة تهدف لخدمة التنمية في المملكة لما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط، مشيدًا باكتتاب شركة أرامكو؛ لما يمثله من أهمية قصوى لدعم المسيرة الاقتصادية؛ حيث سيتم تطبيق هذه المضامين والعمل عليها.

من جانبه أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور فايز عبدالله الشهري، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين تُعد المرشد والموجه لأعمال السنة القادمة للمجلس ومواصلة ما جرى إنجازه في العام الماضي وعلى رؤية المملكة 2030، وحكومة المملكة في السياسة الداخلية فيما يختص بالإسكان والتنمية واكتتاب شركة أرامكو، وغيرها من القضايا الداخلية المهمة.


وفيما يتعلق بقضايا المنطقة في الشأن الخارجي؛ أفاد الشهري أنها تعد بالنسبة للمجلس إشارات إلى اتجاهات العمل في المرحلة المقبلة، سواء من خلال الدبلوماسية البرلمانية أو لجان الصداقة، لافتًا الانتباه إلى أنه سيتم تحويل هذا الخطاب إلى برامج عمل في الاجتماعات القادمة.

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