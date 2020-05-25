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اتحاد "الأمن السيبراني والبرمجة" يعقد ملتقاه الأول بجدة

بمشاركة عدد من الرياديين وتتويج الفائزين بـ "هاكاثون" دوري ذكاء

أقام الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، مساء أمس، الملتقى الأول الخاص به بجامعة دار الحكمة بمحافظة جدة بحضور عدد من أعضائه ومنسوبيه والمتحدثين والضيوف.

وقدّم الملتقى ياسر العصيمي؛ بعدها تفضل الدكتور عبدالله الغامدي؛ رئيس مجلس إدارة الاتحاد بتقديم كلمته وعرض تعريفي بمنجزات الاتحاد خلال الربع الأول والثاني لعام ٢٠١٩، فيما ألقت الدكتورة سهير القرشي؛ مديرة جامعة دار الحكمة التي استضافت الملتقى كلمة رحبت فيها بضيوف الجامعة من إدارة الأمن السيبراني.

وأعربت القرشي عن شكرها لرئيس مجلس إدارة الاتحاد، على منح الجامعة شرف المشاركة باستضافة هذا الملتقى المهم بتنظيم الاتحاد السعودي للأمن السيبراني، لافتة إلى أن الجامعة أعدت برنامج بكالوريوس الأمن السيبراني الذي هو من أوائل البرامج المتوافقة مع شروط هيئة الاعتماد ABBET وACM وIEEE ويتميز بتوفيره مسارين في الحوسبة الجنائية والقرصنة الأخلاقية، بعد ذلك تم إعلان انطلاقة معسكر طويق 7/7.

وتخلل الملتقى حديث عن التسويق الرقمي قدمه عبدالله الغدوني؛ ممثل إحدى الشركات المتخصصة ثم تقدم المهندس محمد ملياني؛ من شركة أخرى بالحديث عن تطوير الأعمال، كما احتوى الملتقى على جلسة حوارية مثرية عن تحديات الشركات الناشئة وأدار الجلسة إبراهيم الزهيميل؛ المؤسّس والمدير التنفيذي لإحدى الشركات العاملة بالمجال.

وشارك في الجلسة عدد من الرياديين منهم ريم بن صديق؛ مستشارة في التسويق والشركات الناشئة، وأحمد الجبرين؛ وسامي الحلوة؛ ويوسف الرشيدي.

واختتم الملتقى بكلمة خاصة لهاكاثون دوري ذكاء تمّ على أثرها تتويج الفائزين في هاكاثون الدوري.

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اتحاد "الأمن السيبراني والبرمجة" يعقد ملتقاه الأول بجدة
سبق

أقام الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، مساء أمس، الملتقى الأول الخاص به بجامعة دار الحكمة بمحافظة جدة بحضور عدد من أعضائه ومنسوبيه والمتحدثين والضيوف.

وقدّم الملتقى ياسر العصيمي؛ بعدها تفضل الدكتور عبدالله الغامدي؛ رئيس مجلس إدارة الاتحاد بتقديم كلمته وعرض تعريفي بمنجزات الاتحاد خلال الربع الأول والثاني لعام ٢٠١٩، فيما ألقت الدكتورة سهير القرشي؛ مديرة جامعة دار الحكمة التي استضافت الملتقى كلمة رحبت فيها بضيوف الجامعة من إدارة الأمن السيبراني.

وأعربت القرشي عن شكرها لرئيس مجلس إدارة الاتحاد، على منح الجامعة شرف المشاركة باستضافة هذا الملتقى المهم بتنظيم الاتحاد السعودي للأمن السيبراني، لافتة إلى أن الجامعة أعدت برنامج بكالوريوس الأمن السيبراني الذي هو من أوائل البرامج المتوافقة مع شروط هيئة الاعتماد ABBET وACM وIEEE ويتميز بتوفيره مسارين في الحوسبة الجنائية والقرصنة الأخلاقية، بعد ذلك تم إعلان انطلاقة معسكر طويق 7/7.

وتخلل الملتقى حديث عن التسويق الرقمي قدمه عبدالله الغدوني؛ ممثل إحدى الشركات المتخصصة ثم تقدم المهندس محمد ملياني؛ من شركة أخرى بالحديث عن تطوير الأعمال، كما احتوى الملتقى على جلسة حوارية مثرية عن تحديات الشركات الناشئة وأدار الجلسة إبراهيم الزهيميل؛ المؤسّس والمدير التنفيذي لإحدى الشركات العاملة بالمجال.

وشارك في الجلسة عدد من الرياديين منهم ريم بن صديق؛ مستشارة في التسويق والشركات الناشئة، وأحمد الجبرين؛ وسامي الحلوة؛ ويوسف الرشيدي.

واختتم الملتقى بكلمة خاصة لهاكاثون دوري ذكاء تمّ على أثرها تتويج الفائزين في هاكاثون الدوري.

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
10:59 AM

اتحاد "الأمن السيبراني والبرمجة" يعقد ملتقاه الأول بجدة

بمشاركة عدد من الرياديين وتتويج الفائزين بـ "هاكاثون" دوري ذكاء

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عبدالله الراجحي - جدة
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أقام الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، مساء أمس، الملتقى الأول الخاص به بجامعة دار الحكمة بمحافظة جدة بحضور عدد من أعضائه ومنسوبيه والمتحدثين والضيوف.

وقدّم الملتقى ياسر العصيمي؛ بعدها تفضل الدكتور عبدالله الغامدي؛ رئيس مجلس إدارة الاتحاد بتقديم كلمته وعرض تعريفي بمنجزات الاتحاد خلال الربع الأول والثاني لعام ٢٠١٩، فيما ألقت الدكتورة سهير القرشي؛ مديرة جامعة دار الحكمة التي استضافت الملتقى كلمة رحبت فيها بضيوف الجامعة من إدارة الأمن السيبراني.

وأعربت القرشي عن شكرها لرئيس مجلس إدارة الاتحاد، على منح الجامعة شرف المشاركة باستضافة هذا الملتقى المهم بتنظيم الاتحاد السعودي للأمن السيبراني، لافتة إلى أن الجامعة أعدت برنامج بكالوريوس الأمن السيبراني الذي هو من أوائل البرامج المتوافقة مع شروط هيئة الاعتماد ABBET وACM وIEEE ويتميز بتوفيره مسارين في الحوسبة الجنائية والقرصنة الأخلاقية، بعد ذلك تم إعلان انطلاقة معسكر طويق 7/7.

وتخلل الملتقى حديث عن التسويق الرقمي قدمه عبدالله الغدوني؛ ممثل إحدى الشركات المتخصصة ثم تقدم المهندس محمد ملياني؛ من شركة أخرى بالحديث عن تطوير الأعمال، كما احتوى الملتقى على جلسة حوارية مثرية عن تحديات الشركات الناشئة وأدار الجلسة إبراهيم الزهيميل؛ المؤسّس والمدير التنفيذي لإحدى الشركات العاملة بالمجال.

وشارك في الجلسة عدد من الرياديين منهم ريم بن صديق؛ مستشارة في التسويق والشركات الناشئة، وأحمد الجبرين؛ وسامي الحلوة؛ ويوسف الرشيدي.

واختتم الملتقى بكلمة خاصة لهاكاثون دوري ذكاء تمّ على أثرها تتويج الفائزين في هاكاثون الدوري.

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