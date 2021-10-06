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أول منصة تعليمية لريادة الأعمال تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب

بدأت انطلاقتها الرسمية في عام 2020

قدّمت منصة "بزنس نورة" فرصة تعلم ريادة الأعمال، لتكون أول منصة تعليمية لريادة الأعمال في المملكة، وأول منصة تختصّ بتعليم ريادة الأعمال فقط في العالم العربي.

وبدأت انطلاقتها الرسمية في عام 2020 تحت هدف إثراء وتعريب محتوى ريادة الأعمال في العالم العربي، وتقديم تجربة تعليمية مختلفة في ريادة الأعمال تستهدف بها رواد الأعمال وأصحاب المشروعات والمهتمين، وحصلت خلال سنتين على أكثر من 25 ألف مشترك دون أي حملات إعلانية مكثفة.

وتوفّر المنصة خدمات متخصصة في مجال ريادة الأعمال تحت قسم "تعلم" الذي يقدم نماذج تفاعلية ومقالات ومدونات وتجارب خبراء في مجال ريادة الأعمال تحت إشراف أكثر من 60 كاتبًا، بالإضافة إلى قسم "تواصل" ويتضمن أربع خدمات، خدمة إرشاد ومنصة، وخارطة الريادي.

وشاركت منصة "بزنس نورة" في معرض الرياض الدولي بمفكرة تفاعلية تحت مسمّى "مفكرة ريادي الأعمال 101" وكتاب "ريادة الأعمال ببساطة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أول منصة تعليمية لريادة الأعمال تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب
سبق

قدّمت منصة "بزنس نورة" فرصة تعلم ريادة الأعمال، لتكون أول منصة تعليمية لريادة الأعمال في المملكة، وأول منصة تختصّ بتعليم ريادة الأعمال فقط في العالم العربي.

وبدأت انطلاقتها الرسمية في عام 2020 تحت هدف إثراء وتعريب محتوى ريادة الأعمال في العالم العربي، وتقديم تجربة تعليمية مختلفة في ريادة الأعمال تستهدف بها رواد الأعمال وأصحاب المشروعات والمهتمين، وحصلت خلال سنتين على أكثر من 25 ألف مشترك دون أي حملات إعلانية مكثفة.

وتوفّر المنصة خدمات متخصصة في مجال ريادة الأعمال تحت قسم "تعلم" الذي يقدم نماذج تفاعلية ومقالات ومدونات وتجارب خبراء في مجال ريادة الأعمال تحت إشراف أكثر من 60 كاتبًا، بالإضافة إلى قسم "تواصل" ويتضمن أربع خدمات، خدمة إرشاد ومنصة، وخارطة الريادي.

وشاركت منصة "بزنس نورة" في معرض الرياض الدولي بمفكرة تفاعلية تحت مسمّى "مفكرة ريادي الأعمال 101" وكتاب "ريادة الأعمال ببساطة".

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
04:54 PM

أول منصة تعليمية لريادة الأعمال تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب

بدأت انطلاقتها الرسمية في عام 2020

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدّمت منصة "بزنس نورة" فرصة تعلم ريادة الأعمال، لتكون أول منصة تعليمية لريادة الأعمال في المملكة، وأول منصة تختصّ بتعليم ريادة الأعمال فقط في العالم العربي.

وبدأت انطلاقتها الرسمية في عام 2020 تحت هدف إثراء وتعريب محتوى ريادة الأعمال في العالم العربي، وتقديم تجربة تعليمية مختلفة في ريادة الأعمال تستهدف بها رواد الأعمال وأصحاب المشروعات والمهتمين، وحصلت خلال سنتين على أكثر من 25 ألف مشترك دون أي حملات إعلانية مكثفة.

وتوفّر المنصة خدمات متخصصة في مجال ريادة الأعمال تحت قسم "تعلم" الذي يقدم نماذج تفاعلية ومقالات ومدونات وتجارب خبراء في مجال ريادة الأعمال تحت إشراف أكثر من 60 كاتبًا، بالإضافة إلى قسم "تواصل" ويتضمن أربع خدمات، خدمة إرشاد ومنصة، وخارطة الريادي.

وشاركت منصة "بزنس نورة" في معرض الرياض الدولي بمفكرة تفاعلية تحت مسمّى "مفكرة ريادي الأعمال 101" وكتاب "ريادة الأعمال ببساطة".

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