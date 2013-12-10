مدير جامعة الملك خالد: ميزانية 2020 تؤكد قوة الاقتصاد وتنوع مصادر الدخل

أشاد مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، بما تضمّنته ميزانية السنة المالية 2020م من معطيات اقتصادية، تؤكد قوة الاقتصاد السعودي، ونجاح السياسة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.

وأشار "السلمي" إلى ما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمواطنين والمواطنات، من تأكيد على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتمكين القطاع الخاص، ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي لتعزيز معدلات النمو والتنمية.

وقال مدير جامعة الملك خالد: ما حملته الميزانية من أرقام ومؤشرات؛ حيث يبلغ الإنفاق في الميزانية "ترليونًا و20 مليار ريال"؛ يؤكد الحرص على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، كما أن هذه الميزانية تُعد -كما ذكر خادم الحرمين الشريفين- "استمرارًا لسياسة الحكومة في تطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان".

وأضاف: ما حَظِيَ به قطاع التعليم من اهتمام في الميزانية، وبما يشكل نسبة 19% من إجماليها، يجسّد حرص القيادة الرشيدة على التعليم، وإيمانها بأهمية الاستثمار في الإنسان، وأنه المحرك الأساسي لعجلة التنمية.

وثمن توجيه خادم الحرمين الشريفين للجهات المختصة بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020م؛ معتبرًا أن ذلك يأتي في إطار حرصه على راحة أبنائه وبناته المواطنين.