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شاهد من مكة.. إغلاق وتغريم 4 مطاعم خالفت الاشتراطات وتدابير "كورونا"

سوء حفظ وتخزين بطرق عشوائية ومصادرة وإتلاف مواد غذائية مجهولة وفاسدة

أسفرت حملة نفّذتها الإدارة العامة لشؤون البلديات -ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- عن إغلاق (4) مطاعم غذائية؛ وذلك لمخالفتها للإجراءات الاحترازية والوقائية، وتدني في مستوى النظافة.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، أن الفِرَق الرقابية الصحية تمكّنت من ضبط المطاعم المخالفة للاشتراطات؛ حيث تم رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في سوء حفظ المواد الغذائية، وتخزينها بطرق عشوائية، إضافة إلى وجود مواد منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وتدنٍّ في مستوى النظافة؛ مشيرًا إلى مصادرة وإتلاف 25 كجم من المواد الغذائية الفاسدة مجهولة المصدر، وإغلاق المطاعم فورًا، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكد "مكاوي" حرص البلدية على متابعة ومراقبة المطاعم المتعلقة بالصحة العامة؛ للتأكد من تقيدها بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وتعزيز الرقابة الصحية، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين؛ مشيرًا إلى استمرار الحملات المكثفة على جميع المطاعم؛ للتأكد من التزامها بما ورد في لائحة الاشتراطات البلدية، وفرض الإجراءات الرقابية، والتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية، وتقديم غذاء آمن للجميع.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من مكة.. إغلاق وتغريم 4 مطاعم خالفت الاشتراطات وتدابير "كورونا"
سبق

أسفرت حملة نفّذتها الإدارة العامة لشؤون البلديات -ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- عن إغلاق (4) مطاعم غذائية؛ وذلك لمخالفتها للإجراءات الاحترازية والوقائية، وتدني في مستوى النظافة.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، أن الفِرَق الرقابية الصحية تمكّنت من ضبط المطاعم المخالفة للاشتراطات؛ حيث تم رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في سوء حفظ المواد الغذائية، وتخزينها بطرق عشوائية، إضافة إلى وجود مواد منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وتدنٍّ في مستوى النظافة؛ مشيرًا إلى مصادرة وإتلاف 25 كجم من المواد الغذائية الفاسدة مجهولة المصدر، وإغلاق المطاعم فورًا، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكد "مكاوي" حرص البلدية على متابعة ومراقبة المطاعم المتعلقة بالصحة العامة؛ للتأكد من تقيدها بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وتعزيز الرقابة الصحية، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين؛ مشيرًا إلى استمرار الحملات المكثفة على جميع المطاعم؛ للتأكد من التزامها بما ورد في لائحة الاشتراطات البلدية، وفرض الإجراءات الرقابية، والتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية، وتقديم غذاء آمن للجميع.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
12:58 PM

شاهد من مكة.. إغلاق وتغريم 4 مطاعم خالفت الاشتراطات وتدابير "كورونا"

سوء حفظ وتخزين بطرق عشوائية ومصادرة وإتلاف مواد غذائية مجهولة وفاسدة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أسفرت حملة نفّذتها الإدارة العامة لشؤون البلديات -ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- عن إغلاق (4) مطاعم غذائية؛ وذلك لمخالفتها للإجراءات الاحترازية والوقائية، وتدني في مستوى النظافة.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، أن الفِرَق الرقابية الصحية تمكّنت من ضبط المطاعم المخالفة للاشتراطات؛ حيث تم رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في سوء حفظ المواد الغذائية، وتخزينها بطرق عشوائية، إضافة إلى وجود مواد منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وتدنٍّ في مستوى النظافة؛ مشيرًا إلى مصادرة وإتلاف 25 كجم من المواد الغذائية الفاسدة مجهولة المصدر، وإغلاق المطاعم فورًا، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكد "مكاوي" حرص البلدية على متابعة ومراقبة المطاعم المتعلقة بالصحة العامة؛ للتأكد من تقيدها بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وتعزيز الرقابة الصحية، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين؛ مشيرًا إلى استمرار الحملات المكثفة على جميع المطاعم؛ للتأكد من التزامها بما ورد في لائحة الاشتراطات البلدية، وفرض الإجراءات الرقابية، والتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية، وتقديم غذاء آمن للجميع.

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