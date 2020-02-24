تأجيل اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي بسبب "كورونا"

قرّر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تأجيل عقد اجتماع المكتب التنفيذي الذي كان من المقرر إقامته يوم 14 مارس المقبل، وذلك نتيجة تداعيات أزمة انتشار فيروس "كورونا"، والذي يضرب العديد من الدول الآسيوية.

وأكد مصدر داخل الاتحاد الآسيوي نقلاً عن وكالات عدة أن القرارات الحكومية التي اتخذتها العديد من الدول شملت حرصاً على تقنين وتشديد إجراءات حالات السفر بين الدول الآسيوية، وهو ما يعني صعوبة وصول العديد من الأعضاء بالمكتب التنفيذي إلى البحرين.

وأضاف المصدر: "كان إجراءً لا بد منه، فمن الصعب حالياً أن يتم التنقل بسهولة بين الدول الآسيوية، لدينا الكثير من الأعضاء بمختلف الإدارات والسكرتارية والمناصب التنفيذية كانوا مستهدفين بالحضور، لكن إجراءات سفرهم لن تكون سهلة أبداً، ولهذا تم تأجيل الاجتماع".

ويشمل الإلغاء أيضاً اجتماعات اللجان المقررة بماليزيا في الفترة القادمة، والتي تم تحديد موعد عقدها بمقر الاتحاد الآسيوي للعبة.