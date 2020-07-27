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إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في مركز الحسي بأملج

سلَّمت المواقع لبلدية المحافظة

قامت لجنة التعديات بمركز الحسي التابع لمحافظة أملج اليوم بضبط وإزالة عدد من التعديات على أراضٍ حكومية بمركز الحسي، وسلّمت المواقع لبلدية المحافظة بعد عمليات الإزالة.

وأوضحت اللجنة أن التعديات كانت عبارة عن غرف وأحواش، وقد طبَّقت الأنظمة والتعليمات بتنفيذ الإزالة بناء على قرارات الإزالة التي صدرت عن الجهات المختصة. مشيرة إلى أن لجنة التعديات تعمل بشكل دؤوب ومتواصل بالمراقبة والمتابعة، وفقًا للتوجيهات القاضية بإزالة أي تعدٍّ على الأراضي الحكومية دون مسوغ شرعي، وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية.

وأفادت اللجنة بأن مَن يقوم بإزالة التعدي الذي قام به من تلقاء نفسه سيُطبَّق الحد الأدنى من الغرامة بحقه لتعاونه. وأهابت بجميع المواطنين للتعاون معها بالوقوف والإبلاغ عن التعديات فورًا لما لها من تأثير في تأخُّر حركة التنمية، والتسبب في الفوضى، وإعاقة التخطيط العمراني الحديث.


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إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في مركز الحسي بأملج
سبق

قامت لجنة التعديات بمركز الحسي التابع لمحافظة أملج اليوم بضبط وإزالة عدد من التعديات على أراضٍ حكومية بمركز الحسي، وسلّمت المواقع لبلدية المحافظة بعد عمليات الإزالة.

وأوضحت اللجنة أن التعديات كانت عبارة عن غرف وأحواش، وقد طبَّقت الأنظمة والتعليمات بتنفيذ الإزالة بناء على قرارات الإزالة التي صدرت عن الجهات المختصة. مشيرة إلى أن لجنة التعديات تعمل بشكل دؤوب ومتواصل بالمراقبة والمتابعة، وفقًا للتوجيهات القاضية بإزالة أي تعدٍّ على الأراضي الحكومية دون مسوغ شرعي، وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية.

وأفادت اللجنة بأن مَن يقوم بإزالة التعدي الذي قام به من تلقاء نفسه سيُطبَّق الحد الأدنى من الغرامة بحقه لتعاونه. وأهابت بجميع المواطنين للتعاون معها بالوقوف والإبلاغ عن التعديات فورًا لما لها من تأثير في تأخُّر حركة التنمية، والتسبب في الفوضى، وإعاقة التخطيط العمراني الحديث.


27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
08:41 PM

إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في مركز الحسي بأملج

سلَّمت المواقع لبلدية المحافظة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أملج
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قامت لجنة التعديات بمركز الحسي التابع لمحافظة أملج اليوم بضبط وإزالة عدد من التعديات على أراضٍ حكومية بمركز الحسي، وسلّمت المواقع لبلدية المحافظة بعد عمليات الإزالة.

وأوضحت اللجنة أن التعديات كانت عبارة عن غرف وأحواش، وقد طبَّقت الأنظمة والتعليمات بتنفيذ الإزالة بناء على قرارات الإزالة التي صدرت عن الجهات المختصة. مشيرة إلى أن لجنة التعديات تعمل بشكل دؤوب ومتواصل بالمراقبة والمتابعة، وفقًا للتوجيهات القاضية بإزالة أي تعدٍّ على الأراضي الحكومية دون مسوغ شرعي، وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية.

وأفادت اللجنة بأن مَن يقوم بإزالة التعدي الذي قام به من تلقاء نفسه سيُطبَّق الحد الأدنى من الغرامة بحقه لتعاونه. وأهابت بجميع المواطنين للتعاون معها بالوقوف والإبلاغ عن التعديات فورًا لما لها من تأثير في تأخُّر حركة التنمية، والتسبب في الفوضى، وإعاقة التخطيط العمراني الحديث.


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