"الاتحاد" يكشف حقيقة استغنائه عن اللاعب التشيلي "فيلانويفا"

يتذيل الفريق جدول ترتيب المسابقة بنقطتين فقط من 9 مباريات

نفى المتحدث الرسمي باسم إدارة نادي الاتحاد حسين الشريف، ما تناقله عدد من وسائل الإعلام بشأن استغناء الإدارة عن اللاعب التشيلي فيلانويفا في الانتقالات الشتوية القادمة.

وغرد "الشريف" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "بشأن ما تم تداوله حول الاستغناء عن اللاعب فيلانويفا، تؤكد إدارة الاتحاد أن ذلك غير صحيح جملة وتفصيلًا.. وأن اللاعب مستمر”.

وأضاف: "لذا نأمل من وسائل الإعلام تحرّي الدقة في نقل الأخبار ونقلها من مصدرها الرسمي في نادي الاتحاد فقط".

الجدير بالذكر أن الاتحاد يتذيل جدول ترتيب المسابقة بنقطتين فقط من 9 مباريات خاضها الفريق انهزم في 7 وحقق التعادل في اثنين.