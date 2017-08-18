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بالصور.. "شيفروليه" تكشف عن "كروز 2020"

عبدالملك سرور : كشفت "شيفروليه" عن "كروز 2020" بتحديثات جديدة، وتظهر السيارة بشبك أمامي جديد ومصابيح خلفية LED وتصاميم جديدة للعجلات، أما داخلياً فتتميز بمواد محسنة، وتظهر شاشة لمس ملونة عالية الدقة مقاس 8 بوصة، وشحن لاسلكي للأجهزة كبيرة الحجم، وبالنسبة لتقنية الواي فاي فهي تتيح للمستخدمين إمكانية توصيل ما يصل إلى سبعة أجهزة في وقت واحد بالشبكة.

ومن ناحية الأمان، فقد تم تعزيز مجموعة أنظمة السلامة النشطة من خلال إضافة تقنية الكشف التلقائي للمشاة والكبح، والذي يعمل بسرعات تتراوح بين 8 و80 كم/ ساعة.

وستعتمد السيارة كسابقتها على محرك تيربو 1.4 لتر بـ 4 سلندر يولد قوة 153 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات ونظام دفع أمامي، وستتوفر السيارة بعشرة ألوان خارجية.

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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بالصور.. "شيفروليه" تكشف عن "كروز 2020"
سبق

عبدالملك سرور : كشفت "شيفروليه" عن "كروز 2020" بتحديثات جديدة، وتظهر السيارة بشبك أمامي جديد ومصابيح خلفية LED وتصاميم جديدة للعجلات، أما داخلياً فتتميز بمواد محسنة، وتظهر شاشة لمس ملونة عالية الدقة مقاس 8 بوصة، وشحن لاسلكي للأجهزة كبيرة الحجم، وبالنسبة لتقنية الواي فاي فهي تتيح للمستخدمين إمكانية توصيل ما يصل إلى سبعة أجهزة في وقت واحد بالشبكة.

ومن ناحية الأمان، فقد تم تعزيز مجموعة أنظمة السلامة النشطة من خلال إضافة تقنية الكشف التلقائي للمشاة والكبح، والذي يعمل بسرعات تتراوح بين 8 و80 كم/ ساعة.

وستعتمد السيارة كسابقتها على محرك تيربو 1.4 لتر بـ 4 سلندر يولد قوة 153 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات ونظام دفع أمامي، وستتوفر السيارة بعشرة ألوان خارجية.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
02:36 PM

بالصور.. "شيفروليه" تكشف عن "كروز 2020"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عبدالملك سرور : كشفت "شيفروليه" عن "كروز 2020" بتحديثات جديدة، وتظهر السيارة بشبك أمامي جديد ومصابيح خلفية LED وتصاميم جديدة للعجلات، أما داخلياً فتتميز بمواد محسنة، وتظهر شاشة لمس ملونة عالية الدقة مقاس 8 بوصة، وشحن لاسلكي للأجهزة كبيرة الحجم، وبالنسبة لتقنية الواي فاي فهي تتيح للمستخدمين إمكانية توصيل ما يصل إلى سبعة أجهزة في وقت واحد بالشبكة.

ومن ناحية الأمان، فقد تم تعزيز مجموعة أنظمة السلامة النشطة من خلال إضافة تقنية الكشف التلقائي للمشاة والكبح، والذي يعمل بسرعات تتراوح بين 8 و80 كم/ ساعة.

وستعتمد السيارة كسابقتها على محرك تيربو 1.4 لتر بـ 4 سلندر يولد قوة 153 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات ونظام دفع أمامي، وستتوفر السيارة بعشرة ألوان خارجية.

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53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,969
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,873
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