أسفرت جولة تفتيشية لبلدية رجال ألمع على عدد من المقاهي بالمحافظة عن ضبط ثلاثة مقاهٍ مخالفة، وإغلاق اثنين منها لعدم وجود ترخيص لتشغيلهما بينما لا يملك الثالث ترخيصاً لتقديم التبغ. واستهدفت الجولة التأكد من التزامها بالاشتراطات والضوابط الموضوعة من البلدية، وكذلك من أجل ضبط المخالفين لتلك الاشتراطات، مع بداية تطبيق نظام استحصال رسم بنسبة 100% من إجمالي فاتورة مبيعات محلات تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها. وقامت البلدية بمصادرة الأدوات الموجودة في تلك المقاهي التي تقرر إغلاقها وتطبيق لائحة العقوبات بحق أصحابها . وأكد رئيس بلدية رجال ألمع سعيد بن علي حافظ أن البلدية ماضية في تطبيق النظام عن طريق الجولات التفتيشية وتنفيذ لائحة الغرامات حتى يلتزم الجميع بما وضعته الوزارة من اشتراطات.

جولة تفتيشية برجال ألمع تسفر عن إغلاق 3 مقاهٍ مخالفة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-15 أسفرت جولة تفتيشية لبلدية رجال ألمع على عدد من المقاهي بالمحافظة عن ضبط ثلاثة مقاهٍ مخالفة، وإغلاق اثنين منها لعدم وجود ترخيص لتشغيلهما بينما لا يملك الثالث ترخيصاً لتقديم التبغ.



واستهدفت الجولة التأكد من التزامها بالاشتراطات والضوابط الموضوعة من البلدية، وكذلك من أجل ضبط المخالفين لتلك الاشتراطات، مع بداية تطبيق نظام استحصال رسم بنسبة 100% من إجمالي فاتورة مبيعات محلات تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها.



وقامت البلدية بمصادرة الأدوات الموجودة في تلك المقاهي التي تقرر إغلاقها وتطبيق لائحة العقوبات بحق أصحابها .



وأكد رئيس بلدية رجال ألمع سعيد بن علي حافظ أن البلدية ماضية في تطبيق النظام عن طريق الجولات التفتيشية وتنفيذ لائحة الغرامات حتى يلتزم الجميع بما وضعته الوزارة من اشتراطات.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441 02:59 PM

جولة تفتيشية برجال ألمع تسفر عن إغلاق 3 مقاهٍ مخالفة في إطار التأكد من الالتزام بالاشتراطات والضوابط المقررة





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أسفرت جولة تفتيشية لبلدية رجال ألمع على عدد من المقاهي بالمحافظة عن ضبط ثلاثة مقاهٍ مخالفة، وإغلاق اثنين منها لعدم وجود ترخيص لتشغيلهما بينما لا يملك الثالث ترخيصاً لتقديم التبغ.



واستهدفت الجولة التأكد من التزامها بالاشتراطات والضوابط الموضوعة من البلدية، وكذلك من أجل ضبط المخالفين لتلك الاشتراطات، مع بداية تطبيق نظام استحصال رسم بنسبة 100% من إجمالي فاتورة مبيعات محلات تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها.



وقامت البلدية بمصادرة الأدوات الموجودة في تلك المقاهي التي تقرر إغلاقها وتطبيق لائحة العقوبات بحق أصحابها .



وأكد رئيس بلدية رجال ألمع سعيد بن علي حافظ أن البلدية ماضية في تطبيق النظام عن طريق الجولات التفتيشية وتنفيذ لائحة الغرامات حتى يلتزم الجميع بما وضعته الوزارة من اشتراطات.