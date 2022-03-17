النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا.. الجيش الأردني يعلن نشر قواته عند مداخل ومخارج المدن

ناشد اتباع جميع التعليمات الصادرة عن الوحدات المنتشرة بالبلاد

أعلن الجيش الأردني، اليوم الثلاثاء، أنه سينشر قوات عسكرية تابعة له عند مداخل ومخارج مدن المملكة، في إطار الإجراءات الرامية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، في بيان نقلته وكالة "بترا" الرسمية، إنها "ستتواجد على مداخل ومخارج المدن في جميع أرجاء الوطن؛ في إطار إجراءات منع انتشار فيروس كورونا".

وناشدت القيادة العامة للقوات المسلحة في البيان، الذي حمل رقم 1، المواطنين "اتباع جميع التعليمات الصادرة عن الوحدات المنتشرة على مداخل ومخارج المدن والمحافظات".

الجيش الأردني فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا.. الجيش الأردني يعلن نشر قواته عند مداخل ومخارج المدن
سبق

أعلن الجيش الأردني، اليوم الثلاثاء، أنه سينشر قوات عسكرية تابعة له عند مداخل ومخارج مدن المملكة، في إطار الإجراءات الرامية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، في بيان نقلته وكالة "بترا" الرسمية، إنها "ستتواجد على مداخل ومخارج المدن في جميع أرجاء الوطن؛ في إطار إجراءات منع انتشار فيروس كورونا".

وناشدت القيادة العامة للقوات المسلحة في البيان، الذي حمل رقم 1، المواطنين "اتباع جميع التعليمات الصادرة عن الوحدات المنتشرة على مداخل ومخارج المدن والمحافظات".

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
01:17 PM

كورونا.. الجيش الأردني يعلن نشر قواته عند مداخل ومخارج المدن

ناشد اتباع جميع التعليمات الصادرة عن الوحدات المنتشرة بالبلاد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
3,471

أعلن الجيش الأردني، اليوم الثلاثاء، أنه سينشر قوات عسكرية تابعة له عند مداخل ومخارج مدن المملكة، في إطار الإجراءات الرامية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، في بيان نقلته وكالة "بترا" الرسمية، إنها "ستتواجد على مداخل ومخارج المدن في جميع أرجاء الوطن؛ في إطار إجراءات منع انتشار فيروس كورونا".

وناشدت القيادة العامة للقوات المسلحة في البيان، الذي حمل رقم 1، المواطنين "اتباع جميع التعليمات الصادرة عن الوحدات المنتشرة على مداخل ومخارج المدن والمحافظات".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,341
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,783
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,679
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,769

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة