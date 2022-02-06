مصر تجرّد مواطنًا من جنسيتها لتجسسه لصالح "إسرائيل"

"العطار" عوقب بالسجن 15 سنة

أسقطت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، الجنسية المصرية عن المواطن محمد العطار الذي أدين بالتجسس لصالح "إسرائيل".

وذكرت الجريدة الرسمية أن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أصدر القرار رقم 14 لسنة 2022، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن مواطن يدعى محمد العطار، على خلفية إدانته بالتجسس لصالح "إسرائيل"، ولتجنّسه بجنسية أجنبية.

وقضت محكمة أمن الدولة العليا في العام 2007، بالسجن لمدة 15 عاماً على "العطار" بتهمة التجسس لصالح "إسرائيل"، وهو مصري الأصل، حاصل على الجنسية الكندية.

وعاد "العطار" إلى كندا عقب قضاء كامل فترة عقوبته المحكوم عليه بها خلال شهر يناير الماضي.