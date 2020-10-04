النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إجراء عملية غسيل كلوي منزلي لمريض غير قادر على الحركة بالطائف

مواطن مصاب بالسكري وارتفاع في ضغط الدم وجلطة بالمخ وشلل نصفي

نجحت "صحة الطائف" في تطبيق خدمة جديدة لمرضى الفشل الكلوي، غير القادرين على مراجعة المنشآت الصحية، تمثلت في إجراء أول حالة غسيل دموي "منزلي" طبقاً للبروتوكولات والاشتراطات، وذلك بإشراف ومتابعة مديرية الشؤون الصحية.

وقُدّمت الخدمة لمواطن يبلغ من العمر 61 عاماً غير قادر على الحركة، يعاني من مرض السكري وارتفاع في ضغط الدم وجلطة بالمخ وشلل نصفي أيمن إضافة لمعاناته من فشل كلوي نهائي ويعالج بجلسات الغسيل الدموي منذ 4 أشهر.

وجاءت الخدمة نظراً لكون المريض مسناً وغير قادر على الحركة؛ مما يتطلب نقله بواسطة سيارة الإسعاف لعمل جلسات الغسيل بوحدة الكلى بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف 3 مرات أسبوعياً.

وأتمّ فريق العمل بوحدة الكلى بالمستشفى التنسيق والإعداد والتجهيز لبدء جلسات الغسيل الدموي (المنزلي) للمريض وتم -بحمد الله- إجراء أول جلسة غسيل منزلي للمريض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إجراء عملية غسيل كلوي منزلي لمريض غير قادر على الحركة بالطائف
سبق

نجحت "صحة الطائف" في تطبيق خدمة جديدة لمرضى الفشل الكلوي، غير القادرين على مراجعة المنشآت الصحية، تمثلت في إجراء أول حالة غسيل دموي "منزلي" طبقاً للبروتوكولات والاشتراطات، وذلك بإشراف ومتابعة مديرية الشؤون الصحية.

وقُدّمت الخدمة لمواطن يبلغ من العمر 61 عاماً غير قادر على الحركة، يعاني من مرض السكري وارتفاع في ضغط الدم وجلطة بالمخ وشلل نصفي أيمن إضافة لمعاناته من فشل كلوي نهائي ويعالج بجلسات الغسيل الدموي منذ 4 أشهر.

وجاءت الخدمة نظراً لكون المريض مسناً وغير قادر على الحركة؛ مما يتطلب نقله بواسطة سيارة الإسعاف لعمل جلسات الغسيل بوحدة الكلى بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف 3 مرات أسبوعياً.

وأتمّ فريق العمل بوحدة الكلى بالمستشفى التنسيق والإعداد والتجهيز لبدء جلسات الغسيل الدموي (المنزلي) للمريض وتم -بحمد الله- إجراء أول جلسة غسيل منزلي للمريض.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
05:25 PM

إجراء عملية غسيل كلوي منزلي لمريض غير قادر على الحركة بالطائف

مواطن مصاب بالسكري وارتفاع في ضغط الدم وجلطة بالمخ وشلل نصفي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
1
682

نجحت "صحة الطائف" في تطبيق خدمة جديدة لمرضى الفشل الكلوي، غير القادرين على مراجعة المنشآت الصحية، تمثلت في إجراء أول حالة غسيل دموي "منزلي" طبقاً للبروتوكولات والاشتراطات، وذلك بإشراف ومتابعة مديرية الشؤون الصحية.

وقُدّمت الخدمة لمواطن يبلغ من العمر 61 عاماً غير قادر على الحركة، يعاني من مرض السكري وارتفاع في ضغط الدم وجلطة بالمخ وشلل نصفي أيمن إضافة لمعاناته من فشل كلوي نهائي ويعالج بجلسات الغسيل الدموي منذ 4 أشهر.

وجاءت الخدمة نظراً لكون المريض مسناً وغير قادر على الحركة؛ مما يتطلب نقله بواسطة سيارة الإسعاف لعمل جلسات الغسيل بوحدة الكلى بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف 3 مرات أسبوعياً.

وأتمّ فريق العمل بوحدة الكلى بالمستشفى التنسيق والإعداد والتجهيز لبدء جلسات الغسيل الدموي (المنزلي) للمريض وتم -بحمد الله- إجراء أول جلسة غسيل منزلي للمريض.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,608
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,269
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,416
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,095

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي
قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

غسان محمد عسيلان
بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

ماجد الحربي
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

ابتسام منصور القحطاني
جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة