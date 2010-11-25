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"أمن الدولة" و"الجمارك" يبرمان اتفاقية للتكامل الأمني في مجال أمن المسافرين والشحن الجمركي

تهدف لتكامل الجهود وإدارة ومشاركة المخاطر لتحقيق التزام المملكة بالمتطلبات الدولية

أبرمت رئاسة أمن الدولة والهيئة العامة للجمارك، اتفاقية التكامل الأمني في مجال أمن المسافرين والشحن الجمركي، بحضور رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني ومحافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني.

وتهدف الاتفاقية إلى تكامل الجهود، وإدارة ومشاركة المخاطر لتحقيق التزام المملكة بالمتطلبات الدولية لأمن المسافرين والشحن الجمركي.

رئاسة أمن الدولة الجمارك السعودية الهيئة العامة للجمارك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمن الدولة" و"الجمارك" يبرمان اتفاقية للتكامل الأمني في مجال أمن المسافرين والشحن الجمركي
سبق

أبرمت رئاسة أمن الدولة والهيئة العامة للجمارك، اتفاقية التكامل الأمني في مجال أمن المسافرين والشحن الجمركي، بحضور رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني ومحافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني.

وتهدف الاتفاقية إلى تكامل الجهود، وإدارة ومشاركة المخاطر لتحقيق التزام المملكة بالمتطلبات الدولية لأمن المسافرين والشحن الجمركي.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
12:16 AM
اخر تعديل
25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
01:39 AM

"أمن الدولة" و"الجمارك" يبرمان اتفاقية للتكامل الأمني في مجال أمن المسافرين والشحن الجمركي

تهدف لتكامل الجهود وإدارة ومشاركة المخاطر لتحقيق التزام المملكة بالمتطلبات الدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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أبرمت رئاسة أمن الدولة والهيئة العامة للجمارك، اتفاقية التكامل الأمني في مجال أمن المسافرين والشحن الجمركي، بحضور رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني ومحافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني.

وتهدف الاتفاقية إلى تكامل الجهود، وإدارة ومشاركة المخاطر لتحقيق التزام المملكة بالمتطلبات الدولية لأمن المسافرين والشحن الجمركي.

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