قنصلية المملكة بلوس أنجلوس تعلن أنها ستغلق أبوابها بداية من الخميس
حتى 4 يناير القادم ودعت إلى التواصل معها في حالات الطوارئ عبر الهاتف
نوّهت قنصلية المملكة العربية السعودية في لوس أنجلوس، بأنها ستكون مغلقة اعتباراً من يوم الخميس 24 / 12 / 2020م، إلى يوم الجمعة الموافق 1 / 1 / 2021، على أن تستأنف العمل يوم الإثنين 04 / 01 / 2021.
وأفادت القنصلية في تغريدة على حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر، بأنه في الحالات الطارئة يمكن التواصل على هاتف شؤون السعوديين 3108956642.
قنصلية المملكة بلوس أنجلوس تعلن أنها ستغلق أبوابها بداية من الخميس
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-12-22
نوّهت قنصلية المملكة العربية السعودية في لوس أنجلوس، بأنها ستكون مغلقة اعتباراً من يوم الخميس 24 / 12 / 2020م، إلى يوم الجمعة الموافق 1 / 1 / 2021، على أن تستأنف العمل يوم الإثنين 04 / 01 / 2021.
وأفادت القنصلية في تغريدة على حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر، بأنه في الحالات الطارئة يمكن التواصل على هاتف شؤون السعوديين 3108956642.
22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
09:39 AM
قنصلية المملكة بلوس أنجلوس تعلن أنها ستغلق أبوابها بداية من الخميس
حتى 4 يناير القادم ودعت إلى التواصل معها في حالات الطوارئ عبر الهاتف
نوّهت قنصلية المملكة العربية السعودية في لوس أنجلوس، بأنها ستكون مغلقة اعتباراً من يوم الخميس 24 / 12 / 2020م، إلى يوم الجمعة الموافق 1 / 1 / 2021، على أن تستأنف العمل يوم الإثنين 04 / 01 / 2021.
وأفادت القنصلية في تغريدة على حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر، بأنه في الحالات الطارئة يمكن التواصل على هاتف شؤون السعوديين 3108956642.