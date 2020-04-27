رُزِق المصور الفوتوغرافي "أحمد بن علي راجحي" بمولودة اتفق وحرمه على تسميتها "ديالا".
"سبق" تهنئ "راجحي"، وتدعو الله أن ينبتها نباتاً حسنًا، ويجعلها قرة عين لوالديها.
"ديالا" تضيء منزل الفوتوغرافي "راجحي"
رُزِق المصور الفوتوغرافي "أحمد بن علي راجحي" بمولودة اتفق وحرمه على تسميتها "ديالا".
"سبق" تهنئ "راجحي"، وتدعو الله أن ينبتها نباتاً حسنًا، ويجعلها قرة عين لوالديها.
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"ديالا" تضيء منزل الفوتوغرافي "راجحي"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-27
رُزِق المصور الفوتوغرافي "أحمد بن علي راجحي" بمولودة اتفق وحرمه على تسميتها "ديالا".
27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
08:44 PM
"ديالا" تضيء منزل الفوتوغرافي "راجحي"
رُزِق المصور الفوتوغرافي "أحمد بن علي راجحي" بمولودة اتفق وحرمه على تسميتها "ديالا".
"سبق" تهنئ "راجحي"، وتدعو الله أن ينبتها نباتاً حسنًا، ويجعلها قرة عين لوالديها.
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