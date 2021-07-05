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إيطاليا تعتقل 4 أشخاص جمعوا أموالاً لتمويل "داعش"

حوّلوا 30 ألف يورو إلى عناصر التنظيم في عدة دول بينها ألمانيا

قبضت الشرطة الإيطالية، اليوم الاثنين، على 4 متهمين بإرسال أموال لأشخاص في أوروبا والشرق الأوسط، كانوا يجمعونها نيابة عن تنظيم "داعش"، في تحقيق قاد للكشف عن شبكة أكبر يُشتبه أنها تمول الإرهاب.

وأوضحت الشرطة أنها تشتبه في تحويل المتهمين الأربعة 30 ألف يورو من مدينة أندريا جنوب شرق إيطاليا، إلى 42 شخصاً من جامعي الأموال للجماعات المسلحة المتطرفة في دول عدة من بينها صربيا وألمانيا وتركيا والأردن وتايلاند وروسيا، وفقاً لـ"رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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إيطاليا تعتقل 4 أشخاص جمعوا أموالاً لتمويل "داعش"
سبق

قبضت الشرطة الإيطالية، اليوم الاثنين، على 4 متهمين بإرسال أموال لأشخاص في أوروبا والشرق الأوسط، كانوا يجمعونها نيابة عن تنظيم "داعش"، في تحقيق قاد للكشف عن شبكة أكبر يُشتبه أنها تمول الإرهاب.

وأوضحت الشرطة أنها تشتبه في تحويل المتهمين الأربعة 30 ألف يورو من مدينة أندريا جنوب شرق إيطاليا، إلى 42 شخصاً من جامعي الأموال للجماعات المسلحة المتطرفة في دول عدة من بينها صربيا وألمانيا وتركيا والأردن وتايلاند وروسيا، وفقاً لـ"رويترز".

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
05:56 PM

إيطاليا تعتقل 4 أشخاص جمعوا أموالاً لتمويل "داعش"

حوّلوا 30 ألف يورو إلى عناصر التنظيم في عدة دول بينها ألمانيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قبضت الشرطة الإيطالية، اليوم الاثنين، على 4 متهمين بإرسال أموال لأشخاص في أوروبا والشرق الأوسط، كانوا يجمعونها نيابة عن تنظيم "داعش"، في تحقيق قاد للكشف عن شبكة أكبر يُشتبه أنها تمول الإرهاب.

وأوضحت الشرطة أنها تشتبه في تحويل المتهمين الأربعة 30 ألف يورو من مدينة أندريا جنوب شرق إيطاليا، إلى 42 شخصاً من جامعي الأموال للجماعات المسلحة المتطرفة في دول عدة من بينها صربيا وألمانيا وتركيا والأردن وتايلاند وروسيا، وفقاً لـ"رويترز".

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