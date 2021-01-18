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انطلاق أكثر من 700 طالب وطالبة في مدارس جدة

تسلّموا المقررات.. وتنفيذ جولات مكثفة للقيادات

انطلقت الدراسة للفصل الثاني "عن بُعد" بمدارس تعليم جدة للعام الدراسي 1442ه‍، لأكثر من 700 ألف طالب وطالبة، وذلك بعد تسليم المقررات الدراسية لهم، وسط إجراءات احترازية ووقائية.

وشهدت المدارس بجدة، ابتداءً من أمس واليوم، تنفيذ جولات ميدانية للقيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات لتقديم الدعم لزملائهم وزميلاتهم في الميدان، بالإضافة للدعم الفني لقادة وقائدات المدارس وأولياء الأمور فيما يتعلق بمنصة "مدرستي".

وتم التواصل مع الطلاب وأولياء الأمور، وحثهم على التعامل مع المنصات التعليمية المتاحة بشكل فعال لتحقيق الهدف المنشود من التعليم "عن بُعد"، وتفعيل الشراكة مع الأسرة لتحقيق النجاح، وذلك من خلال جهود قيادات المدارس والهيئتين التعليمية والإدارية، وتنفيذ خطط الاستعداد بشكل جيد ومنظم.

وعلى صعيد متصل؛ بدأ المعلمون والمعلمات في التمهيد وتقديم الدروس من خلال الفصول الافتراضية على منصة "مدرستي"، بعد الانتهاء من استلام جداول الحصص الدراسية.

وشهدت العملية التعليمية تفاعلا وحضوراً مميزاً من قبل الطلاب والطالبات مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

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انطلاق أكثر من 700 طالب وطالبة في مدارس جدة
سبق

انطلقت الدراسة للفصل الثاني "عن بُعد" بمدارس تعليم جدة للعام الدراسي 1442ه‍، لأكثر من 700 ألف طالب وطالبة، وذلك بعد تسليم المقررات الدراسية لهم، وسط إجراءات احترازية ووقائية.

وشهدت المدارس بجدة، ابتداءً من أمس واليوم، تنفيذ جولات ميدانية للقيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات لتقديم الدعم لزملائهم وزميلاتهم في الميدان، بالإضافة للدعم الفني لقادة وقائدات المدارس وأولياء الأمور فيما يتعلق بمنصة "مدرستي".

وتم التواصل مع الطلاب وأولياء الأمور، وحثهم على التعامل مع المنصات التعليمية المتاحة بشكل فعال لتحقيق الهدف المنشود من التعليم "عن بُعد"، وتفعيل الشراكة مع الأسرة لتحقيق النجاح، وذلك من خلال جهود قيادات المدارس والهيئتين التعليمية والإدارية، وتنفيذ خطط الاستعداد بشكل جيد ومنظم.

وعلى صعيد متصل؛ بدأ المعلمون والمعلمات في التمهيد وتقديم الدروس من خلال الفصول الافتراضية على منصة "مدرستي"، بعد الانتهاء من استلام جداول الحصص الدراسية.

وشهدت العملية التعليمية تفاعلا وحضوراً مميزاً من قبل الطلاب والطالبات مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
05:09 PM

انطلاق أكثر من 700 طالب وطالبة في مدارس جدة

تسلّموا المقررات.. وتنفيذ جولات مكثفة للقيادات

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عبدالله الراجحي - جدة
0
615

انطلقت الدراسة للفصل الثاني "عن بُعد" بمدارس تعليم جدة للعام الدراسي 1442ه‍، لأكثر من 700 ألف طالب وطالبة، وذلك بعد تسليم المقررات الدراسية لهم، وسط إجراءات احترازية ووقائية.

وشهدت المدارس بجدة، ابتداءً من أمس واليوم، تنفيذ جولات ميدانية للقيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات لتقديم الدعم لزملائهم وزميلاتهم في الميدان، بالإضافة للدعم الفني لقادة وقائدات المدارس وأولياء الأمور فيما يتعلق بمنصة "مدرستي".

وتم التواصل مع الطلاب وأولياء الأمور، وحثهم على التعامل مع المنصات التعليمية المتاحة بشكل فعال لتحقيق الهدف المنشود من التعليم "عن بُعد"، وتفعيل الشراكة مع الأسرة لتحقيق النجاح، وذلك من خلال جهود قيادات المدارس والهيئتين التعليمية والإدارية، وتنفيذ خطط الاستعداد بشكل جيد ومنظم.

وعلى صعيد متصل؛ بدأ المعلمون والمعلمات في التمهيد وتقديم الدروس من خلال الفصول الافتراضية على منصة "مدرستي"، بعد الانتهاء من استلام جداول الحصص الدراسية.

وشهدت العملية التعليمية تفاعلا وحضوراً مميزاً من قبل الطلاب والطالبات مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

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