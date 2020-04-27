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شاهد.. مدير "صحة جدة" يلتقي الطواقم الطبية في مراكز ضيافة "كورونا" الجديدة

هنأهم بالشهر الكريم مثمنًا جهودهم المتواصلة لتقديم الرعاية وما يقومون به من خدمات

تَفقّد مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي، مساء أمس الأحد، عددًا من مراكز الضيافة الصحية الجديدة المخصصة لضيوف وزارة الصحة المتأثرين بجائحة كورونا المستجد بالمحافظة، يرافقه عدد من القيادات الصحية.

وتأتي هذه الزيارة مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية الاحترازية للوقوف على سير العمل بهذه المراكز الجديدة، والتأكد من الاشتراطات الصحية والوقائية وآلية تطبيقها، كما الْتقى الطواقمَ الطبية والفنية والإدارية وهنأهم بالشهر الفضيل؛ مشيدًا بجهودهم وما يقومون به من خدمات تجاه ضيوف وزارة الصحة.

وثمّن "السيالي" الجهود المتواصلة لتقديم الرعاية الطبية لضيوف هذه المراكز الصحية القادمين من خارج المملكة؛ للاطمئنان على سلامتهم ومتابعتهم، وتذليل كل العقبات من أجل سلامتهم وراحتهم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد.. مدير "صحة جدة" يلتقي الطواقم الطبية في مراكز ضيافة "كورونا" الجديدة
سبق

تَفقّد مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي، مساء أمس الأحد، عددًا من مراكز الضيافة الصحية الجديدة المخصصة لضيوف وزارة الصحة المتأثرين بجائحة كورونا المستجد بالمحافظة، يرافقه عدد من القيادات الصحية.

وتأتي هذه الزيارة مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية الاحترازية للوقوف على سير العمل بهذه المراكز الجديدة، والتأكد من الاشتراطات الصحية والوقائية وآلية تطبيقها، كما الْتقى الطواقمَ الطبية والفنية والإدارية وهنأهم بالشهر الفضيل؛ مشيدًا بجهودهم وما يقومون به من خدمات تجاه ضيوف وزارة الصحة.

وثمّن "السيالي" الجهود المتواصلة لتقديم الرعاية الطبية لضيوف هذه المراكز الصحية القادمين من خارج المملكة؛ للاطمئنان على سلامتهم ومتابعتهم، وتذليل كل العقبات من أجل سلامتهم وراحتهم.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
10:27 AM

شاهد.. مدير "صحة جدة" يلتقي الطواقم الطبية في مراكز ضيافة "كورونا" الجديدة

هنأهم بالشهر الكريم مثمنًا جهودهم المتواصلة لتقديم الرعاية وما يقومون به من خدمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تَفقّد مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي، مساء أمس الأحد، عددًا من مراكز الضيافة الصحية الجديدة المخصصة لضيوف وزارة الصحة المتأثرين بجائحة كورونا المستجد بالمحافظة، يرافقه عدد من القيادات الصحية.

وتأتي هذه الزيارة مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية الاحترازية للوقوف على سير العمل بهذه المراكز الجديدة، والتأكد من الاشتراطات الصحية والوقائية وآلية تطبيقها، كما الْتقى الطواقمَ الطبية والفنية والإدارية وهنأهم بالشهر الفضيل؛ مشيدًا بجهودهم وما يقومون به من خدمات تجاه ضيوف وزارة الصحة.

وثمّن "السيالي" الجهود المتواصلة لتقديم الرعاية الطبية لضيوف هذه المراكز الصحية القادمين من خارج المملكة؛ للاطمئنان على سلامتهم ومتابعتهم، وتذليل كل العقبات من أجل سلامتهم وراحتهم.

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