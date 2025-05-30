"الاتصالات السعودية" تحول شبكتها إلى "WELCOME TO KSA"

بادرت شركة الاتصالات السعودية "stc"، بالتزامن مع #قمم_مكة، بتغيير اسم شبكتها ليصبح welcome to KSA ، مرحباً بكم في السعودية.
ويأتي تفاعل الاتصالات السعودية وذلك لاستضافة المملكة أعمال القمم الخليجية والعربية والإسلامية، والتي ستعقد في مكة المكرمة.
بادرت شركة الاتصالات السعودية "stc"، بالتزامن مع #قمم_مكة، بتغيير اسم شبكتها ليصبح welcome to KSA ، مرحباً بكم في السعودية.
ويأتي تفاعل الاتصالات السعودية وذلك لاستضافة المملكة أعمال القمم الخليجية والعربية والإسلامية، والتي ستعقد في مكة المكرمة.قمم مكة القمة الخليجية العربية الإسلامية وثيقة مكة المكرمة القمة الخليجية القمة العربية القمة الإسلامية
بادرت شركة الاتصالات السعودية "stc"، بالتزامن مع #قمم_مكة، بتغيير اسم شبكتها ليصبح welcome to KSA ، مرحباً بكم في السعودية.
ويأتي تفاعل الاتصالات السعودية وذلك لاستضافة المملكة أعمال القمم الخليجية والعربية والإسلامية، والتي ستعقد في مكة المكرمة.
بادرت شركة الاتصالات السعودية "stc"، بالتزامن مع #قمم_مكة، بتغيير اسم شبكتها ليصبح welcome to KSA ، مرحباً بكم في السعودية.
ويأتي تفاعل الاتصالات السعودية وذلك لاستضافة المملكة أعمال القمم الخليجية والعربية والإسلامية، والتي ستعقد في مكة المكرمة.