استثناء محدود لملاك الإبل والمواشي وإسطبلات الخيل لتأمين مواشيهم

أكد المتحدث الرسمي للأمن العام السماح لملاك الإبل والمواشي وإسطبلات الخيل الراغبين في تأمين ومعالجة أوضاع إبلهم ومواشيهم وإستطبلاتهم لمدة 24 ساعة ووقت رفع المنع غداً فقط من الساعة 6 صباحاً إلى الثالثة عصراً في كل من مدينة الرياض والمدينة المنورة والعاصمة المقدسة، بعد التقدم لمدير شرطة المنطقة رئيس اللجنة الأمنية وصدور الموافقة حسب ظروف وملابسات كل حالة.