استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير بمكتبه بديوان الوزارة في الرياض، سفير جمهورية التشيك لدى المملكة يوراي كوديلكا. وجرى خلال اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل مرداد، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير التشيك بالمملكة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-07-24 استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير بمكتبه بديوان الوزارة في الرياض، سفير جمهورية التشيك لدى المملكة يوراي كوديلكا.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل مرداد، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440 07:03 PM

"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير التشيك بالمملكة في لقاء عُقد بمكتبه بديوان الوزارة في الرياض





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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير بمكتبه بديوان الوزارة في الرياض، سفير جمهورية التشيك لدى المملكة يوراي كوديلكا.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل مرداد، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.