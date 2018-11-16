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أهالي "بدائع السليمي" يشكون من سوء خدمة الاتصال والبيانات

تقدموا بشكاوى لشركة الاتصالات و"تقنية المعلومات".. بلا تجاوب

شكا أهالي قرية "بدائع السليمي" التابعة لمحافظة السليمي، وتقع على مسافة 140كم جنوب حائل؛ بسبب سوء خدمة الاتصال والبيانات المقدمة لهم من شركة الاتصالات السعودية؛ مشيرين إلى ضعف وانقطاع الخدمة في البرج الواقع بالقرية (G.S.M ZHA414).

وقال مواطنون لـ"سبق": تقدمنا بشكاوى للاتصالات السعودية تحمل أرقام "40631676، و396182559، و396182578"، كما تقدمنا بشكاوى مماثلة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تحمل أرقام "39193132، و39191584، و40114739"؛ من أجل إيجاد حل لمعاناتهم بدون أي تجاوب؛ حيث بقيت الاتصالات مقطوعة والجوالات مغلقة، والإنترنت ضعيفاً؛ نظراً لعدم توافر "الجيل الثالث".

وذكر المواطن حمدان الأحمدي أن أهالي القرية يعانون من ضعف عام في الشبكة؛ مما تَسبب في عزلة كبيرة لذويهم حين خروجهم من القرية.

وأشار إلى أن التغطية معدومة؛ مما يجعل الأجهزة بلا قيمة؛ برغم الحاجة الماسة للحصول على دعم من شركة الاتصالات لأبراج الاتصالات.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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أهالي "بدائع السليمي" يشكون من سوء خدمة الاتصال والبيانات
سبق

شكا أهالي قرية "بدائع السليمي" التابعة لمحافظة السليمي، وتقع على مسافة 140كم جنوب حائل؛ بسبب سوء خدمة الاتصال والبيانات المقدمة لهم من شركة الاتصالات السعودية؛ مشيرين إلى ضعف وانقطاع الخدمة في البرج الواقع بالقرية (G.S.M ZHA414).

وقال مواطنون لـ"سبق": تقدمنا بشكاوى للاتصالات السعودية تحمل أرقام "40631676، و396182559، و396182578"، كما تقدمنا بشكاوى مماثلة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تحمل أرقام "39193132، و39191584، و40114739"؛ من أجل إيجاد حل لمعاناتهم بدون أي تجاوب؛ حيث بقيت الاتصالات مقطوعة والجوالات مغلقة، والإنترنت ضعيفاً؛ نظراً لعدم توافر "الجيل الثالث".

وذكر المواطن حمدان الأحمدي أن أهالي القرية يعانون من ضعف عام في الشبكة؛ مما تَسبب في عزلة كبيرة لذويهم حين خروجهم من القرية.

وأشار إلى أن التغطية معدومة؛ مما يجعل الأجهزة بلا قيمة؛ برغم الحاجة الماسة للحصول على دعم من شركة الاتصالات لأبراج الاتصالات.

16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
07:24 PM

أهالي "بدائع السليمي" يشكون من سوء خدمة الاتصال والبيانات

تقدموا بشكاوى لشركة الاتصالات و"تقنية المعلومات".. بلا تجاوب

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خالد السليمي - حائل
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شكا أهالي قرية "بدائع السليمي" التابعة لمحافظة السليمي، وتقع على مسافة 140كم جنوب حائل؛ بسبب سوء خدمة الاتصال والبيانات المقدمة لهم من شركة الاتصالات السعودية؛ مشيرين إلى ضعف وانقطاع الخدمة في البرج الواقع بالقرية (G.S.M ZHA414).

وقال مواطنون لـ"سبق": تقدمنا بشكاوى للاتصالات السعودية تحمل أرقام "40631676، و396182559، و396182578"، كما تقدمنا بشكاوى مماثلة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تحمل أرقام "39193132، و39191584، و40114739"؛ من أجل إيجاد حل لمعاناتهم بدون أي تجاوب؛ حيث بقيت الاتصالات مقطوعة والجوالات مغلقة، والإنترنت ضعيفاً؛ نظراً لعدم توافر "الجيل الثالث".

وذكر المواطن حمدان الأحمدي أن أهالي القرية يعانون من ضعف عام في الشبكة؛ مما تَسبب في عزلة كبيرة لذويهم حين خروجهم من القرية.

وأشار إلى أن التغطية معدومة؛ مما يجعل الأجهزة بلا قيمة؛ برغم الحاجة الماسة للحصول على دعم من شركة الاتصالات لأبراج الاتصالات.

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