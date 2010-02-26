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الأمن العام يبدأ استقبال طلبات الوظائف العسكرية النسائية برتبة جندي

في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وعسير والباحة والشرقية

فتحت مديرية الأمن العام ممثلة في شؤون التدريب اليوم باب القبول للوظائف العسكرية النسائية برتبة " جندي " للتعيين عليها في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وعسير والباحة والشرقية , لخريجات الثانوية العامة وما فوق وذلك عبر البوابة بوابة التوظيف الإلكترونية " Jobs.moi.gov.sa " ويستمر التقديم حتى يوم الخميس القادم 13 / 6 / 1439 هـ.

وأوضحت المديرية أن شروط القبول تتمثل في أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها في وظيفة حكومية خارج المملكة وأن لا يقل المؤهل العلمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها وأن لا يقل عمر المتقدمة عن 25 عاما ولا يزيد عن 35 عاما وأن لا يقل طول المتقدمة عن 155 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن علاوة على اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية من قبل الموظفات المختصات واجتياز الفحص الطبي وأن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك وكذلك أن لا تكون موظفة في أي جهة حكومية أو سبق لها العمل على نظام الخدمة العسكرية وأن لا تكون متزوجة من غير سعودي وأن تكون لديها هوية وطنية مستقلة وكذلك أن يكون مقر إقامتها ووظيفة ولي أمرها بنفس المنطقة أو المحافظة التي توجد بها الوظيفة بالإضافة إلى الالتزام بشروط القبول والتسجيل والاهتمام بدقة المعلومات الشخصية والمؤهلات العلمية المدونة في الوقع حيث سيتم استبعاد أي طلب يحتوي على معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأمن العام يبدأ استقبال طلبات الوظائف العسكرية النسائية برتبة جندي
سبق

فتحت مديرية الأمن العام ممثلة في شؤون التدريب اليوم باب القبول للوظائف العسكرية النسائية برتبة " جندي " للتعيين عليها في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وعسير والباحة والشرقية , لخريجات الثانوية العامة وما فوق وذلك عبر البوابة بوابة التوظيف الإلكترونية " Jobs.moi.gov.sa " ويستمر التقديم حتى يوم الخميس القادم 13 / 6 / 1439 هـ.

وأوضحت المديرية أن شروط القبول تتمثل في أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها في وظيفة حكومية خارج المملكة وأن لا يقل المؤهل العلمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها وأن لا يقل عمر المتقدمة عن 25 عاما ولا يزيد عن 35 عاما وأن لا يقل طول المتقدمة عن 155 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن علاوة على اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية من قبل الموظفات المختصات واجتياز الفحص الطبي وأن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك وكذلك أن لا تكون موظفة في أي جهة حكومية أو سبق لها العمل على نظام الخدمة العسكرية وأن لا تكون متزوجة من غير سعودي وأن تكون لديها هوية وطنية مستقلة وكذلك أن يكون مقر إقامتها ووظيفة ولي أمرها بنفس المنطقة أو المحافظة التي توجد بها الوظيفة بالإضافة إلى الالتزام بشروط القبول والتسجيل والاهتمام بدقة المعلومات الشخصية والمؤهلات العلمية المدونة في الوقع حيث سيتم استبعاد أي طلب يحتوي على معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة .

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
03:38 PM

الأمن العام يبدأ استقبال طلبات الوظائف العسكرية النسائية برتبة جندي

في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وعسير والباحة والشرقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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فتحت مديرية الأمن العام ممثلة في شؤون التدريب اليوم باب القبول للوظائف العسكرية النسائية برتبة " جندي " للتعيين عليها في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وعسير والباحة والشرقية , لخريجات الثانوية العامة وما فوق وذلك عبر البوابة بوابة التوظيف الإلكترونية " Jobs.moi.gov.sa " ويستمر التقديم حتى يوم الخميس القادم 13 / 6 / 1439 هـ.

وأوضحت المديرية أن شروط القبول تتمثل في أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها في وظيفة حكومية خارج المملكة وأن لا يقل المؤهل العلمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها وأن لا يقل عمر المتقدمة عن 25 عاما ولا يزيد عن 35 عاما وأن لا يقل طول المتقدمة عن 155 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن علاوة على اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية من قبل الموظفات المختصات واجتياز الفحص الطبي وأن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك وكذلك أن لا تكون موظفة في أي جهة حكومية أو سبق لها العمل على نظام الخدمة العسكرية وأن لا تكون متزوجة من غير سعودي وأن تكون لديها هوية وطنية مستقلة وكذلك أن يكون مقر إقامتها ووظيفة ولي أمرها بنفس المنطقة أو المحافظة التي توجد بها الوظيفة بالإضافة إلى الالتزام بشروط القبول والتسجيل والاهتمام بدقة المعلومات الشخصية والمؤهلات العلمية المدونة في الوقع حيث سيتم استبعاد أي طلب يحتوي على معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة .

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