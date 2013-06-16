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‏معهد الإدارة ينفذ برنامج "مدربي سعادة المتعاملين" بمشاركة 100 مرشح ومرشحة

أحد برامج التنسيق السعودي الإماراتي ويتجاوز مفهومه رضا المتعاملين إلى سعادتهم

افتتح مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني اليوم الأحد 13 شوال 1440هـ برنامج "مدربي سعادة المتعاملين"، والذي ينفذه المعهد بالتعاون مع برنامج "يسر" للتعاملات الإلكترونية، وبرنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، وهو أحد البرامج المنبثقة عن برنامج التنسيق السعودي الإماراتي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد رحب الدكتور القحطاني بالمدربين منفذي البرنامج من دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك المشاركين والمشاركات المرشحين من عدد من الجهات الحكومية بالمملكة.

وأوضح أن برنامج سعادة المتعاملين هو أحد المفاهيم الإدارية الحديثة، وهو مفهوم يتجاوز رضا المتعاملين إلى تحقيق سعادتهم من خلال تقديم خدمات تفوق توقعاتهم. وأشاد مدير عام معهد الإدارة العامة بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في المبادرة بالأخذ بالأساليب والممارسات والمفاهيم الإدارية الحديثة، وتطبيقها. وتمنى في ختام كلمته الافتتاحية النجاح للبرنامج، والتوفيق للمدربين، وأن يستفيد المشاركون من المهارات التي سوف يكتسبونها، والمعارف التي سوف يتلقونها خلال البرنامج، وينقلونها لجهات عملهم كسفراء للسعادة.
الجدير بالذكر أن البرنامج يهدف إلى تدريب المشاركين على نقل معرفة ومفاهيم سعادة المتعاملين في جهات العمل، وكذلك التعرف على بعض التجارب الناجحة والمميزة في العالم الخاصة بسعادة المتعاملين.
ويشارك في البرنامج أكثر من 100 مرشح ومرشحة من جهات حكومية مختلفة كوزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة التعليم، وزارة المالية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وغيرها من الجهات.
وقد أولى معهد الإدارة العامة هذا البرنامج اهتماماً كبيراً من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية لترشيح عدد من منسوبيها ممن تتوافق مهامهم الوظيفية مع أهداف البرنامج، وكذلك توفير قاعات التدريب، المزودة بالإمكانيات التقنية الحديثة التي يحتاجها المدربون والمدربات في تنفيذ البرنامج على أكمل وجه.

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‏معهد الإدارة ينفذ برنامج "مدربي سعادة المتعاملين" بمشاركة 100 مرشح ومرشحة
سبق

افتتح مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني اليوم الأحد 13 شوال 1440هـ برنامج "مدربي سعادة المتعاملين"، والذي ينفذه المعهد بالتعاون مع برنامج "يسر" للتعاملات الإلكترونية، وبرنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، وهو أحد البرامج المنبثقة عن برنامج التنسيق السعودي الإماراتي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد رحب الدكتور القحطاني بالمدربين منفذي البرنامج من دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك المشاركين والمشاركات المرشحين من عدد من الجهات الحكومية بالمملكة.

وأوضح أن برنامج سعادة المتعاملين هو أحد المفاهيم الإدارية الحديثة، وهو مفهوم يتجاوز رضا المتعاملين إلى تحقيق سعادتهم من خلال تقديم خدمات تفوق توقعاتهم. وأشاد مدير عام معهد الإدارة العامة بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في المبادرة بالأخذ بالأساليب والممارسات والمفاهيم الإدارية الحديثة، وتطبيقها. وتمنى في ختام كلمته الافتتاحية النجاح للبرنامج، والتوفيق للمدربين، وأن يستفيد المشاركون من المهارات التي سوف يكتسبونها، والمعارف التي سوف يتلقونها خلال البرنامج، وينقلونها لجهات عملهم كسفراء للسعادة.
الجدير بالذكر أن البرنامج يهدف إلى تدريب المشاركين على نقل معرفة ومفاهيم سعادة المتعاملين في جهات العمل، وكذلك التعرف على بعض التجارب الناجحة والمميزة في العالم الخاصة بسعادة المتعاملين.
ويشارك في البرنامج أكثر من 100 مرشح ومرشحة من جهات حكومية مختلفة كوزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة التعليم، وزارة المالية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وغيرها من الجهات.
وقد أولى معهد الإدارة العامة هذا البرنامج اهتماماً كبيراً من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية لترشيح عدد من منسوبيها ممن تتوافق مهامهم الوظيفية مع أهداف البرنامج، وكذلك توفير قاعات التدريب، المزودة بالإمكانيات التقنية الحديثة التي يحتاجها المدربون والمدربات في تنفيذ البرنامج على أكمل وجه.

16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
02:13 PM

‏معهد الإدارة ينفذ برنامج "مدربي سعادة المتعاملين" بمشاركة 100 مرشح ومرشحة

أحد برامج التنسيق السعودي الإماراتي ويتجاوز مفهومه رضا المتعاملين إلى سعادتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتح مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني اليوم الأحد 13 شوال 1440هـ برنامج "مدربي سعادة المتعاملين"، والذي ينفذه المعهد بالتعاون مع برنامج "يسر" للتعاملات الإلكترونية، وبرنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، وهو أحد البرامج المنبثقة عن برنامج التنسيق السعودي الإماراتي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد رحب الدكتور القحطاني بالمدربين منفذي البرنامج من دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك المشاركين والمشاركات المرشحين من عدد من الجهات الحكومية بالمملكة.

وأوضح أن برنامج سعادة المتعاملين هو أحد المفاهيم الإدارية الحديثة، وهو مفهوم يتجاوز رضا المتعاملين إلى تحقيق سعادتهم من خلال تقديم خدمات تفوق توقعاتهم. وأشاد مدير عام معهد الإدارة العامة بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في المبادرة بالأخذ بالأساليب والممارسات والمفاهيم الإدارية الحديثة، وتطبيقها. وتمنى في ختام كلمته الافتتاحية النجاح للبرنامج، والتوفيق للمدربين، وأن يستفيد المشاركون من المهارات التي سوف يكتسبونها، والمعارف التي سوف يتلقونها خلال البرنامج، وينقلونها لجهات عملهم كسفراء للسعادة.
الجدير بالذكر أن البرنامج يهدف إلى تدريب المشاركين على نقل معرفة ومفاهيم سعادة المتعاملين في جهات العمل، وكذلك التعرف على بعض التجارب الناجحة والمميزة في العالم الخاصة بسعادة المتعاملين.
ويشارك في البرنامج أكثر من 100 مرشح ومرشحة من جهات حكومية مختلفة كوزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة التعليم، وزارة المالية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وغيرها من الجهات.
وقد أولى معهد الإدارة العامة هذا البرنامج اهتماماً كبيراً من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية لترشيح عدد من منسوبيها ممن تتوافق مهامهم الوظيفية مع أهداف البرنامج، وكذلك توفير قاعات التدريب، المزودة بالإمكانيات التقنية الحديثة التي يحتاجها المدربون والمدربات في تنفيذ البرنامج على أكمل وجه.

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