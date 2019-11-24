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"صحة الطائف" تطلق مبادرة الكشف المبكر لاضطرابات الاكتئاب المرتبطة بالحمل والولادة

يتم من خلالها توعية الفئة المستهدفة وإجراء بعض الاستبيانات

دشن مساعد مدير صحة الطائف للخدمات العلاجية الدكتور فؤاد الثبيتي، مبادرة الكشف المبكر لاضطرابات الاكتئاب المرتبطة بالحمل والولادة، والتي أطلقتها إدارة مجمع إرادة والصحة النفسية، بالتعاون مع مجمع الملك فيصل الطبي، تستهدف السيدات الحوامل وكذلك ما بعد الولادة.

وبين مدير مجمع إرادة والصحة النفسية الدكتور فريد المالكي، أن المبادرة نشأت فكرتها من مبدأ المسؤولية المجتمعية للمحافظة على الصحة النفسية للفرد والمجتمع، وخصت السيدات الحوامل وكذلك ما بعد الولادة؛ حيث سيتم العمل على توعية صحية للفئة المستهدفة لتوضيح أعراض اضطراب اكتئاب الحمل والولادة وكيفية العلاج، وكذلك إجراء بعض الاستبيانات لتلك الفئة داخل برج النساء والولادة بمجمع الملك فيصل الطبي لاكتشاف الحالات المصابة أو التي لديها أعراض تشير إلى احتمالية الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة.

وأضاف "المالكي" أنه سيتم التسويق للمبادرة من خلال فرق التوعية الصحية التي تستهدف الأماكن العامة والأسواق التجارية.

وتعد تلك المبادرة من المبادرات النوعية في صحة الطائف التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مجتمع حيوي يوفّر للجميع حياة كريمة وسعيدة، ونمط حياة مستدامًا، ونظاماً فعالاً للرعاية الصحية والاجتماعية.

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"صحة الطائف" تطلق مبادرة الكشف المبكر لاضطرابات الاكتئاب المرتبطة بالحمل والولادة
سبق

دشن مساعد مدير صحة الطائف للخدمات العلاجية الدكتور فؤاد الثبيتي، مبادرة الكشف المبكر لاضطرابات الاكتئاب المرتبطة بالحمل والولادة، والتي أطلقتها إدارة مجمع إرادة والصحة النفسية، بالتعاون مع مجمع الملك فيصل الطبي، تستهدف السيدات الحوامل وكذلك ما بعد الولادة.

وبين مدير مجمع إرادة والصحة النفسية الدكتور فريد المالكي، أن المبادرة نشأت فكرتها من مبدأ المسؤولية المجتمعية للمحافظة على الصحة النفسية للفرد والمجتمع، وخصت السيدات الحوامل وكذلك ما بعد الولادة؛ حيث سيتم العمل على توعية صحية للفئة المستهدفة لتوضيح أعراض اضطراب اكتئاب الحمل والولادة وكيفية العلاج، وكذلك إجراء بعض الاستبيانات لتلك الفئة داخل برج النساء والولادة بمجمع الملك فيصل الطبي لاكتشاف الحالات المصابة أو التي لديها أعراض تشير إلى احتمالية الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة.

وأضاف "المالكي" أنه سيتم التسويق للمبادرة من خلال فرق التوعية الصحية التي تستهدف الأماكن العامة والأسواق التجارية.

وتعد تلك المبادرة من المبادرات النوعية في صحة الطائف التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مجتمع حيوي يوفّر للجميع حياة كريمة وسعيدة، ونمط حياة مستدامًا، ونظاماً فعالاً للرعاية الصحية والاجتماعية.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
06:42 PM

"صحة الطائف" تطلق مبادرة الكشف المبكر لاضطرابات الاكتئاب المرتبطة بالحمل والولادة

يتم من خلالها توعية الفئة المستهدفة وإجراء بعض الاستبيانات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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دشن مساعد مدير صحة الطائف للخدمات العلاجية الدكتور فؤاد الثبيتي، مبادرة الكشف المبكر لاضطرابات الاكتئاب المرتبطة بالحمل والولادة، والتي أطلقتها إدارة مجمع إرادة والصحة النفسية، بالتعاون مع مجمع الملك فيصل الطبي، تستهدف السيدات الحوامل وكذلك ما بعد الولادة.

وبين مدير مجمع إرادة والصحة النفسية الدكتور فريد المالكي، أن المبادرة نشأت فكرتها من مبدأ المسؤولية المجتمعية للمحافظة على الصحة النفسية للفرد والمجتمع، وخصت السيدات الحوامل وكذلك ما بعد الولادة؛ حيث سيتم العمل على توعية صحية للفئة المستهدفة لتوضيح أعراض اضطراب اكتئاب الحمل والولادة وكيفية العلاج، وكذلك إجراء بعض الاستبيانات لتلك الفئة داخل برج النساء والولادة بمجمع الملك فيصل الطبي لاكتشاف الحالات المصابة أو التي لديها أعراض تشير إلى احتمالية الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة.

وأضاف "المالكي" أنه سيتم التسويق للمبادرة من خلال فرق التوعية الصحية التي تستهدف الأماكن العامة والأسواق التجارية.

وتعد تلك المبادرة من المبادرات النوعية في صحة الطائف التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مجتمع حيوي يوفّر للجميع حياة كريمة وسعيدة، ونمط حياة مستدامًا، ونظاماً فعالاً للرعاية الصحية والاجتماعية.

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