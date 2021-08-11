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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح مسجدين في منطقتين

بعد تعقيمهما.. في إطار الحرص على سلامة المصلين

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، افتتاح مسجدين بعد إخلائهما مؤقتاً وتعقيمهما في منطقتين؛ بعد ثبوت حالتين إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 186 يوماً 1988 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبينت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي مسجد واحد في كل من منطقتي الشرقية ونجران.

وأكدت أن تلك الإجراءات المتخذة تأتي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح مسجدين في منطقتين
سبق

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، افتتاح مسجدين بعد إخلائهما مؤقتاً وتعقيمهما في منطقتين؛ بعد ثبوت حالتين إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 186 يوماً 1988 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبينت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي مسجد واحد في كل من منطقتي الشرقية ونجران.

وأكدت أن تلك الإجراءات المتخذة تأتي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
02:35 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
01:25 AM

"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح مسجدين في منطقتين

بعد تعقيمهما.. في إطار الحرص على سلامة المصلين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، افتتاح مسجدين بعد إخلائهما مؤقتاً وتعقيمهما في منطقتين؛ بعد ثبوت حالتين إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 186 يوماً 1988 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبينت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي مسجد واحد في كل من منطقتي الشرقية ونجران.

وأكدت أن تلك الإجراءات المتخذة تأتي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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