ألمانيا تعلن ارتفاع مصابي "كورونا" إلى 22672 والوفيات 86 حالة

معهد كوخ: العدد الفعلي أكبر لعدم قيام بعض المحليات بتسليم بياناتها

أعلنت ألمانيا، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 22672 إصابة والوفيات إلى 86 حالة وفاة.

ووفق "روسيا اليوم"؛ فقد أظهر إحصاء لمعهد روبرت كوخ الألماني للصحة العامة، اليوم الاثنين، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة قد قفز بشكل ضخم.

وحذّر المعهد من أن العدد الفعلي أكبر على الأرجح؛ نظرًا لأن بعض السلطات المحلية لم تسلّم بياناتها في مطلع الأسبوع.

وكان عدد الإصابات المؤكدة أمس الأحد، 18610 حالات إلى جانب 55 وفاة.

وتحل ألمانيا حاليًا في المرتبة الثالثة، بعد إيطاليا وإسبانيا، في قائمة أكثر دول أوروبا تضررًا بالفيروس من حيث عدد الإصابات المسجلة.

وكانت سلطات أكبر ولاية ألمانية، بافاريا، قد فرضت مؤخرًا عزلًا شاملًا عليها في محاولة لردع تفشي الوباء.