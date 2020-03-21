الدكتوراه لـ"السلمي" في القانون الدولي من بريطانيا

حصل الموظف بديوان وزارة المالية، ماجد بن هندي العطيفة السلمي، على درجة الدكتوراه في القانون الدولي المقارن.
جاء ذلك، من كلية الحقوق في جامعة ليدز بالمملكة المتحدة.
حصل الموظف بديوان وزارة المالية، ماجد بن هندي العطيفة السلمي، على درجة الدكتوراه في القانون الدولي المقارن.
جاء ذلك، من كلية الحقوق في جامعة ليدز بالمملكة المتحدة.
حصل الموظف بديوان وزارة المالية، ماجد بن هندي العطيفة السلمي، على درجة الدكتوراه في القانون الدولي المقارن.
جاء ذلك، من كلية الحقوق في جامعة ليدز بالمملكة المتحدة.
حصل الموظف بديوان وزارة المالية، ماجد بن هندي العطيفة السلمي، على درجة الدكتوراه في القانون الدولي المقارن.
جاء ذلك، من كلية الحقوق في جامعة ليدز بالمملكة المتحدة.